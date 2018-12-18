Повышение ставки ЦБ не приведет к замедлению роста ВВП - Орешкин

18 декабря. FINMARKET.RU - Повышение ЦБ ключевой ставки до 7,75% не приведет к дополнительному замедлению экономического роста в 2019 году, действующий прогноз остается в силе, заявил журналистам вчера в Париже глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мы говорили о том, что начало года будет самым слабым, в том числе одна из причин - это замедление темпов кредитования. Очевидно, что, когда любой ЦБ повышает процентные ставки, он это делает для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования. Это у нас учтено в прогнозе", - сказал он

"Никаких сюрпризов нет.развивается в соответствии с нашими прогнозами, сейчас Росстат пересмотрел третий квартал, я думаю, что уже совсем скоро реальные цифры за 2017 год. В 2018 мы идем практически в соответствии с теми цифрами, которые у нас были запланированы по этому году (1,8%), и 2019 год - изначально наша позиция была, что 2019 год будет слабый. Здесь у ЦБ даже более оптимистичные ожидания относительно экономической динамики 2019 года. У них 1,5% среднее значение по росту ВВП в 2019 году, у нас - 1,3%", - добавил министр. По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ второй раз начиная с сентября "в целом" соответствует прогнозу на 2019 год и не требует его пересмотра.

М.Орешкин полагает что годовая инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, в пиковых значениях не достигнет 6%, будет в районе 5%, может, чуть больше в конце марта 2019 года. Таким образом ожидания Минэкономразвития по инфляции продолжают оставаться более консервативными, чем у ЦБ: глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявляла, что ожидает разгона годовой инфляции до 5,5-6% в марте-апреле.

"У нас прогнозы более консервативные по инфляционной динамике. То, что мы видим в конце этого года - существенно ускорились темпы роста цен на плодоовощную продукцию, которая является основным драйвером. Но это одновременно означает, что часть инфляции первого квартала перенеслась в этот год. Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем. Базовая инфляция устойчиво находится ниже 4%, даже несмотря на все курсовые колебания. Вообще то, что курс укрепился в последнее время - последние несколько месяцев, скорее этот фактор будет работать в другую сторону", - сказал журналистам М.Орешкин. "Мы говорим, что в районе 5% (пик по годовой инфляции) будет в конце марта, может быть, чуть выше", - добавил министр.

Прогнозы Минэкономразвития и ЦБ по инфляции продолжают различаться и в целом на 2019 год:- Минэкономразвития ожидает роста цен на 4,3%, ЦБ - в интервале 5-5,5%.