Нацпроект "Демография": 35% семей получат пособие на первого ребенка, 40% - материнский капитал

17 декабря. FINMARKET.RU - Порядка 40% российских семей к 2024 году получат поддержку в виде материнского капитала, каждая третья семья получит пособие на первого ребенка, сообщила вице-премьерТатьяна Голикова.

"За счет тех пособий, которые выплачиваются на первого ребенка, порядка 35% наших семей, то есть 1,1 млн человек, получат поддержку, что касается вторых детей - это средства материнского, семейного капитала, здесь тоже порядка 40% наших семей получат дополнительную финансовую поддержку", - сказала Т.Голикова журналистам по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Данные показатели заложены в национальный проект "Демография", рассчитанного до 2024 года, параметры которого обсуждались в понедельник на заседании президиума под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам Т.Голиковой, средства материнского капитала получат 1,6 млн семей. Кроме того, в качестве мотивационных мер повышения рождаемости правительство будет поддерживать и ипотечную программу. "Ипотечная программа, хорошо известная с процентом ипотеки 6, также будет реализовываться в рамках национального проекта "Демография" и служить также финансовой поддержкой для обеспечения большего благополучия семей, которые предполагают рождение детей", - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что основные усилия по нацпроекту направлены на повышение мотивации россиян к рождению детей. "Мы предполагаем, что к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество рожденных детей, приходящихся на одну женщину, должно составить 1,7. Мы сейчас находимся на серьезном тренде демографическом, который связан с сокращением женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому целый набор мероприятий, которые мы предполагаем реализовать, будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин", - сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова заявила и о планах согласовать новые льготы по ипотечному кредитованию для российских семей до конца года.

"Они (новые льготные меры по ипотеке) действительно находятся в высокой стадии проработки, мы намерены в конце года провести все согласительные процедуры по этому поводу. В том числе это касается поддержки регионов и людей, которые проживают в регионах Дальнего Востока", - сказала Т.Голикова.

Вместе с тем, она не пояснила деталей разрабатываемых предложений, пообещав сообщить о них позднее.

"Мы пока их не озвучиваем", - отметила зампред правительства.

Т.Голикова анонсировала новые ипотечные льготы для семей в России 14 декабря.

"В данный момент мы работаем еще над более льготными мероприятиями и условиями предоставления ипотечных кредитов. Я надеюсь, что до конца финансового года мы такие варианты предложим. Это даст возможность более 1,6 млн семей получить помощь и поддержку", - сказала Т.Голикова на семинаре для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.

Она также сообщила, что правительство рассчитывает к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ на 24% и от онкологических - на 8%.

"Наверно, самый главный для нас показатель - это показатель обеспечения естественного прироста населения, увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет", - сказала Голикова.

"В рамках мероприятий, которые реализуются по национальному проекту "Здравоохранение", мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней. И главным образом это будет обеспечено за счет двух проектов: это сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания", - заявила Т.Голикова.

По ее словам, предполагается, что по сердечно-сосудистым заболеваниям смертность должна быть снижена на 24%. "Вы знаете, что это абсолютный лидер смертности - сердечно-сосудистые заболевания в РФ", - напомнила вице-премьер.

"И второй проект - онкологический - это 8% снижения смертности. Здесь предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наибольшие финансовые ресурсы: это 750 млрд рублей", - рассказала Т.Голикова.

Как ожидается, основная часть этих ресурсов пойдет в обеспечение увеличения оплаты оказываемой медицинской помощи по онкологии в рамках так называемых территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам в РФ. Основные ресурсы будут направлены на обеспечение химиотерапевтическим лечением и лучевой терапией.