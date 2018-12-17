В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%

В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%

17 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2018 года промышленное производство в РФ увеличилось на 2,4% по сравнению с ноябрем 2017 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре производство в годовом выражении выросло на 3,7%, в сентябре - на 2,1%, в августе - на 2,7%, в июле - на 3,9%, в июне - на 2,2%, в мае - на 3,7%, в апреле -на 3,9%

По сравнению с предыдущим месяцем т.г. в ноябреснизилась на 0,2%.

В январе-ноябре 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. промпроизводство увеличилось на 2,9%.

Динамика показателя оказалась хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлится лишь до 3,2%.

При этом в октябре ситуация в экономике была неоднозначной. С одной стороны рост промышленности, по данным Росстата, ускорился до 3,7% в годовом выражении с 2,1% в сентябре (но во многом сыграл роль календарный фактор - лишний рабочий день в октябре), сельское хозяйство из-за сдвига времени уборки в октябре подскочило сразу на 11,9% после падения на 6,0% и 11,3% в сентябре и в августе. С другой стороны, грузооборот транспорта в годовом сравнении в октябре снизился на 0,1%, продолжилось замедление роста розничной торговли до 1,9% с 2,2% в сентябре и 2,8% в августе.

Прогноз экономистов по росту промпроизводства на 2018 год вырос до 3,0% с 2,9% по опросу месяц назад. Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз на 2018 год также до 3% с 2,5%. В 2019 году аналитики ожидают замедления роста промышленности до 2,2%, Минэкономразвития - до 2,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2018 года промпроизводство, по расчетам Росстата, сократилось на 0,4% к предыдущему месяцу после роста на 0,3% в октябре. Снижение показателя зафиксировано впервые с июня.

В сфере добычи полезных ископаемых в ноябре рост объема производства в годовом выражении ускорился до 7,8% после повышения на 7,4% в октябре. В обрабатывающих производствах промпроизводство не изменилось после роста на 2,7% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 2,4%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 7%.

В январе-ноябре в сфере добычи полезных ископаемых производство выросло в годовом выражении на 3,8%, в обработке - на 2,9%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на 1,3%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - на 1,4%.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-ноябре текущего года увеличилось в годовом выражении на 15,1% - до 1,4 млн.

В ноябре выпуск авто вырос на 18,4% в годовом выражении и на 1,7% - по отношению к предыдущему месяцу.

Выпуск автобусов за 11 месяцев поднялся на 16% - до 27 тыс. шт.

Производство грузовиков в январе-ноябре снизилось на 2,8% и составило 140 тыс. машин.

В январе-ноябре производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 12,4% по отношению к аналогичному периоду прошлому году и составило 2,4 млн тонн, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Выпуск мяса птицы снизился на 0,2% - до 4,4 млн тонн.

За январь-ноябрь было произведено 2,1 млн тонн колбасных изделий, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла снизился на 3,4% - до 4 млн тонн.

Производство рыбы и рыбных продуктов подросло на 0,2% - до 3,9 млн тонн.

Производство сыра поднялось на 2,8% - до 434 тыс. тонн.

Изготовление круп сократилось на 2% и составило 1,4 млн тонн. Макаронных изделий было произведено на 2,8% меньше - 1,2 млн тонн.

Производство пива выросло на 2,5% - до 716 млн дкл.