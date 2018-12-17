Объем передаваемых коллекторам долгов пошел в рост

17 декабря. FINMARKET.RU - За 3 квартала текущего годаполучили от банков в работу просроченных долгов в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Согласно подведенным СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) итогам работы коллекторского рынка за 9 месяцев, банки передали взыскателям в рамках первичного размещения (впервые переданная просроченная банковская задолженность) 4,2 млн долгов на общую сумму 410 млрд руб. Это на 10% в количественном и на 37% в денежном выражении выше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет "Коммерсант"

Рост объемов первичных передач долгов в работу коллекторам зафиксирован впервые с 2015 года, когда он составил 541 млрд руб. Далее этот показатель непрерывно снижался. В 2016 году коллекторы получили от банков 408 млрд руб. просрочки, а по итогам 2017 года - лишь 390 млрд руб.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, сжатие кредитного рынка и резкое сокращение новых выдач кредитов отразились на статистике рынка агентского взыскания в 2016-2017 годах. "Рост объемов агентских передач говорит о возвращении рынка взыскания к своей классической структуре, - считает гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков. - Когда рост объемов кредитования естественным образом связан с ростом просроченной задолженности, которая попадает в агентскую работу на максимально ранних сроках".

Объем долгов, который банки передают коллекторам на взыскание, действительно начал расти, подтверждает директор департамента по работе с просроченной задолженностью ОТП-банка Максим Быков. "Это связано с увеличением объема выдачи кредитов, при этом качество портфелей не ухудшается", - пояснил он.

По прогнозам участников рынка, тенденция роста первичного агентского размещения сохранится по итогам текущего и усилится в следующем году. "Банки будут и дальше увеличивать выдачи кредитов, и в следующем году объем долгов, который перейдет в работу коллекторам, будет выше", - считает М.Быков. "По итогам года можно планировать рост первичных передач до 480-500 млрд руб., - оценивает управляющий директор объединенной компании НСВ/ПКБ Павел Михмель. - В 2019 году при условии сохранения темпов роста розничного кредитования рынок может вырасти до 550 млрд руб., преодолев уровень докризисных показателей".

Это, в свою очередь, будет способствовать и росту цессионного рынка. "Рост передач просроченных долгов в рамках агентской схемы способствует увеличению продаж проблемных долгов, которые не были взысканы по агентской схеме", - говорит А.Дмитраков. Передача просроченных долгов на более ранних сроках большими объемами максимально эффективно готовит портфели к будущей продаже, добавляет П.Михмель. По прогнозам аналитического агентства Frank RG, до 2020 года рынок цессии будет расти в среднем на 19% в год. По итогам 1-го полугодия 2018 года коллекторами было приобретено 78 млрд руб. просроченных банковских долгов