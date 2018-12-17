Россияне получат тринадцатую зарплату в 13 тыс. руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - По итогам этого года россияне в среднем получат премию в 13 тысяч рублей, прогнозируют аналитики компании "ФинЭкспертиза". По сравнению с прошлым годом декабрьские дополнительные выплаты вырастут на 6,6%. На щедрое вознаграждение могут надеяться представители только некоторых секторов экономики, пишет "Российская газета".

Для расчетов эксперты использовали данные Росстата по ежемесячным выплатам зарплат за 2015-2017 годы. В декабре выплаты всегда возрастали на десятки процентов, а где-то в разы, то есть организации платили годовыесотрудникам.

Если выявленные тенденции сохранятся, то самые большие доплаты в этом году получат работники финансовой и страховой сферы - в среднем 82 тыс. рублей. Причем премии почти равны средней зарплате в этом секторе, то есть финансисты практически получат тринадцатую зарплату.

За финансистами с большим отрывом идут работники добывающих отраслей (33,1 тыс. руб.), системы государственного управления и обеспечения безопасности (29,9 тыс. руб.).

В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений ожидаются премии в 20 тыс. руб., а в области информации и связи - в 15,9 тыс. руб. На этом перечень самых премируемых профессий заканчивается.

Среднюю по стране премию в 13 тыс. руб. прогнозируют специалистам по операциям с недвижимостью. Вознаграждение в остальных отраслях будет ниже среднего. Здесь и сельское хозяйство, и торговля, и ремонт автомобилей. Меньше всех, как ожидается, будут премии у работников общепита и гостиничного хозяйства - 2,3 тыс. руб.

Подобный рейтинг предновогодней щедрости работодателей аналитики составили и для регионов. Лидером в абсолютном выражении является Якутия, где средний размер премий составит 38,6 тыс. руб. Далее следуют Чукотка (36 тыс.) и Москва (35,6 тыс.).

А вот минимальные прибавки к зарплате ожидаются в Мордовии (5,4 тыс. руб.), Брянской области (4,9 тыс.) и Ингушетии (4,7 тыс. руб.).