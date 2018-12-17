Нехватка акцизных марок грозит перебоями с поставками алкоголя в РФ

17 декабря. FINMARKET.RU - Импортеры предупредили о перебоях с поставками импортного алкоголя перед Новым годом. Они не могут ввезти необходимое количество спиртного в Россию, так как им недостает акцизных марок, сообщил руководитель Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов.

По его словам, проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 г., пишут "Ведомости"

Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые, утверждает В.Филатов. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.

Новые марки должны были появиться 1 октября, но еще не напечатаны, знает гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции (Diageo, Bacardi, Brown-Forman и др.) Александр Романов. По его информации, были серьезные задержки с выдачей марок старого образца, в течение года Центральная акцизная таможня в какое-то время приостанавливала прием заявок на старые марки.

А в такой ситуации, говорит А.Романов, импортер не может оформить и поставитьна российский рынок. И в пик предновогодних продаж какие-то алкогольные позиции будут находиться в остром дефиците. Однако, надеется А.Романов, большую часть ассортимента алкогольного импорта это не должно затронуть.

Между тем представитель Центральной акцизной таможни заявил в пятницу, что проблем при получении импортерами марок не видит: по его информации, сейчас можно получить марки старого образца. Также, продолжает он, можно подавать заявления и на новые марки, их импортеры получат уже в 2019 г., после подписания контракта между ФТС и Гознаком. C 15 декабря импортеры могут заказывать марки в автоматическом режиме через специальную программу, отмечает он.

Как сообщил представитель Гознака в воскресенье, Гознак готов к производству и поставке акцизных марок после получения заявок от ФТС, контракт с ФТС об этом заключен 14 декабря.