Туристам ограничат шопинг за рубежом

17 декабря. FINMARKET.RU - Порог беспошлинного провоза товаров для личного пользования на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС —, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снижен втрое — с 1500 евро до 500 евро. С начала года будет действовать и более жесткое ограничение по весу — 25 кг вместо 50.

Новые нормы будут применяться только для тех, кто пересекает границу автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, а также пешим ходом. Ограничения для авиапассажиров (10 тыс. евро) не изменились.

Как пояснили "Известиям" в Федеральной таможенной службе (ФТС), за превышение норм придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

"За уклонение от уплаты полагается административная ответственность, а в отдельных случаях — уголовная", — рассказал представитель ФТС.

Ограничения не коснутся личных вещей, которые россияне, отправляясь за рубеж, взяли с собой. Отличать купленное за границей от багажа таможня будет «на глаз». В пресс-службе ФТС "Известиям" сказали, что существует общепринятая практика определения товаров, бывших в пользовании. Учитываются сезонность, цель поездки, объективная необходимость, а также признаки износа и стирки, отсутствие бирок, ярлыков, этикеток и упаковок.

В ФТС добавили, что в категорию "товары для личного пользования" не входят, например, этиловый спирт, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия. Для них действуют другие ограничения: 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака. Алкогольные напитки и пиво ввозятся в объеме до 3 л на человека. Границу с ними может пересечь лишь гражданин, достигший 18-летнего возраста, добавили в пресс-службе ЕЭК.

Новые рамки провоза товаров для личного пользования исключительно жесткие, считает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова. На туристе со средним достатком при нынешних ценах, как правило, надето вещей на сумму, большую, чем 500 евро. Многие путешественники специально едут за рубеж на шопинг, в том числе в соседние страны, например в Финляндию. И это вовсе не связано с коммерческой деятельностью. "Россияне встанут перед выбором: везти им товары из-за границы самим либо заказывать их через интернет", — отметила эксперт. Пока для интернет-посылок таможенный лимит составляет 1 тыс. евро и 31 кг, но этот порог тоже планируется снизить.