В России темпы потенциального роста могут быть выше ожидаемых ВБ

17 декабря. FINMARKET.RU - Всемирный банк (ВБ) в своем Докладе об экономике России прогнозирует на 2018-2020 годы скромные перспективы экономического роста в 1,5-1,8%.

Но, как отмечаетсся в статье главного экономистапо России Апурва Сангхи, годовые темпы - обманчивый показатель, он не говорит о причинах роста: это временное оживление спроса, повышение цен на нефть - или продуктивное использование фундаментальных факторов: рабочей силы и капитала.

Для разграничения этих двух видов роста экономисты оценивают "потенциальный рост" - возможный при условии полного использования всех факторов производства. В конкретном году фактические темпы роста могут быть выше или ниже темпов потенциального из-за циклических факторов, как цены на нефть или краткосрочные меры налогово-бюджетного или денежно-кредитного стимулирования. Но они не могут намного отличаться от темпов потенциального роста в течение длительного периода. Следовательно, для достижения устойчивого повышения фактических темпов роста нужно ускорить потенциальный.

Как пишет "Коммерсант" , в статье, выпущенной в связи с публикацией доклада, А.Сангхи и его коллега Йоки Окава задают три вопроса о потенциальном росте экономики РФ: как он менялся в течение последних 17 лет, каковы перспективы на ближайшие 10 лет, что можно сделать для ускорения потенциального роста. С начала XXI века потенциальныйроссийской экономики замедлился. Тенденция характерна не только для РФ, это глобальное явление: в 2013-2017 годах потенциальный рост был ниже долгосрочного среднего показателя в 87% развитых экономик и почти в половине развивающихся экономик. Тем не менее в РФ этот спад был более значительным - из-за замедления роста производительности и сокращения численности населения трудоспособного возраста. Последние тенденции говорят о том, что темпы потенциального роста будут и в дальнейшем плавно снижаться с 1,5% в 2017 году до 1,3% к 2024 году, после чего немного восстановятся (в основном благодаря улучшению демографических показателей).

Отвечая на вопрос,можно ли переломить тенденцию снижения потенциального роста, эксперты смоделировали последствия недавних реформ и изменений, которые еще рассматриваются правительством России. "Кроме пенсионной, мы анализировали реформы, которые могут вызвать приток мигрантов, инвестиций и рост производительности. Вместе они могут ускорить потенциальный рост в РФ к 2028 году на 0,4, 0,2, 0,6 и 0,3 п. п. соответственно: на первый взгляд это небольшие цифры, но общее дополнительное ускорение роста составит 1,5 процентного пункта - т. е. потенциальный рост может удвоиться, достигнув примерно 3% к 2028 году. Влияние же реформ проявится даже раньше (к 2024 году темпы потенциального роста достигают 2,5%)", - говорится в статье.

Аналитики также установили, что потенциальный рост наиболее чувствителен к изменению роста производительности - и реформы, направленные на ее увеличение, могут оказать наибольшее влияние. "В модельных расчетах мы сделали осторожные допущения, предположив прирост производительности в РФ в 2028 году всего лишь в 0,3 п. п. по сравнению с базовым значением. Если же производительность будет расти быстрее, темпы потенциального роста будут еще выше - и удвоятся до 2028 года", - говорится в статье.

Как отмечается в статье, производительность может расти быстрее, если оперативно принять меры для развития конкуренции, инновационной деятельности, а также навыков и умений.уже добилась больших успехов, поднявшись на 31-е место в рейтинге ВБ "Ведение бизнеса" (со 120-го семь лет назад), но прогресс в развитии конкуренции был не столь значительным: в Глобальном индексе конкурентоспособности РФ занимает 95-е место из 137.

В статье также отмечается, что Россия расходует на НИОКР менее половины среднего объема таких расходов в странах-членах ОЭСР, при этом 68% всех расходов на НИОКР приходится на государство (в Южной Корее - 22%).

Эксперты считают, что у РФ неплохие результаты в международных рейтингах по математике, чтению и естественно-научным дисциплинам, но в развитии более "мягких" навыков, например коллективного решения задач, российские учащиеся отстают от среднего для ОЭСР показателя. Поэтому целесообразно принять адресные меры в этих областях.

По словам А.Сангхи, он хотел бы верить в то, что темпы потенциального роста в РФ будут выше ожидаемых.