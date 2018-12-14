Пункты возврата tax free могут перенести в чистые зоны - это исключит риск мошенничества с товарами

14 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг совместно с другими федеральными органами власти прорабатывает условия, согласно которым выдавать наличные поиностранцам будут после прохождения таможенного и пограничного контроля, пишут "Известия", ссылаясь на ведомство. Изначально с такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево. Об этом изданию рассказал представитель воздушной гавани. В первую очередь это обусловлено "стремлением улучшить качество обслуживания пассажиров и создать максимально комфортные условия для клиентов на основании международного опыта по реализации проекта tax free в аэропортах других стран", уточнил он. В пресс-службе Домодедово сказали "Известиям", что поддерживают возможность возврата НДС в "чистой зоне" аэропорта.

Сейчас выдача наличных по tax free оформляется преимущественно через пункты обмена валюты в "грязной зоне" воздушных гаваней, то есть до прохождения всех досмотровых процедур. Действующее законодательство содержит ограничения по работе обменных пунктов в "чистой зоне", то есть после прохождения таможенного и пограничного контроля. Но эти ограничения планируется снять. Вопрос о создании соответствующих условий Минпромторг прорабатывает в рамках поручений первого зампреда правительства Антона Силуанова о дальнейшей реализации пилотного проекта по внедрению системы tax free в России, сказали "Известиям" в ведомстве.

Но есть и другая причина необходимых изменений: аэропорты хотят предотвратить риски, связанные с передачей товаров третьим лицам. Об этом "Известиям" рассказала глава дирекции по взаимодействию с госорганами Шереметьево Людмила Лихачева.

"Если пассажир хочет получить наличные, он возвращается (из таможенной зоны) в "грязную зону" и подходит к банкам. Они находятся в шаговой доступности, но есть риск того, что когда он выходит обратно, может отдать или перепродать эти вещи. Таким образом, товар де-юре может не пересечь границу, — пояснила она.

Впрочем, пока такой проблемы ни в Шереметьево, ни в Домодедово не выявили, сообщили их представители.