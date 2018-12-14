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14 декабря 2018 года 10:18
Пункты возврата tax free могут перенести в чистые зоны - это исключит риск мошенничества с товарами
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Сергей Бобылев/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг совместно с другими федеральными органами власти прорабатывает условия, согласно которым выдавать наличные по tax free иностранцам будут после прохождения таможенного и пограничного контроля, пишут "Известия", ссылаясь на ведомство. Изначально с такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево. Об этом изданию рассказал представитель воздушной гавани. В первую очередь это обусловлено "стремлением улучшить качество обслуживания пассажиров и создать максимально комфортные условия для клиентов на основании международного опыта по реализации проекта tax free в аэропортах других стран", уточнил он. В пресс-службе Домодедово сказали "Известиям", что поддерживают возможность возврата НДС в "чистой зоне" аэропорта. Сейчас выдача наличных по tax free оформляется преимущественно через пункты обмена валюты в "грязной зоне" воздушных гаваней, то есть до прохождения всех досмотровых процедур. Действующее законодательство содержит ограничения по работе обменных пунктов в "чистой зоне", то есть после прохождения таможенного и пограничного контроля. Но эти ограничения планируется снять. Вопрос о создании соответствующих условий Минпромторг прорабатывает в рамках поручений первого зампреда правительства Антона Силуанова о дальнейшей реализации пилотного проекта по внедрению системы tax free в России, сказали "Известиям" в ведомстве. Но есть и другая причина необходимых изменений: аэропорты хотят предотвратить риски, связанные с передачей товаров третьим лицам. Об этом "Известиям" рассказала глава дирекции по взаимодействию с госорганами Шереметьево Людмила Лихачева. "Если пассажир хочет получить наличные, он возвращается (из таможенной зоны) в "грязную зону" и подходит к банкам. Они находятся в шаговой доступности, но есть риск того, что когда он выходит обратно, может отдать или перепродать эти вещи. Таким образом, товар де-юре может не пересечь границу, — пояснила она. Впрочем, пока такой проблемы ни в Шереметьево, ни в Домодедово не выявили, сообщили их представители.
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