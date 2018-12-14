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14 декабря 2018 года 10:28
Правила финансирования строительства станут жестче
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Максим Григорьев/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом - правила привлечения средств в их проекты собираются ужесточить. Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214, принял их и рекомендовал к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 18 декабря, рассказал "Коммерсанту" его руководитель Николай Николаев. "Предполагается, что с 1 июля 2019 года абсолютно все застройщики должны будут перейти на финансирование строительства и продажу жилья через эскроу-счета",- заявил он. В другой версии законопроекта, которая уже прошла первое чтение, переход на новый порядок предусмотрен только для тех проектов, которые выходят на рынок после 1 июля 2019 года. Эскроу-счета, когда застройщики обязаны направлять средства покупателей на специальные банковские счета и держать их там до завершения строительства, должны заменить привычные для отрасли договоры долевого участия (ДДУ), когда привлеченные деньги прямиком идут на стройку. Кардинальное изменение правил игры потребовалось из-за роста числа обманутых дольщиков, что особенно характерно для региональных рынков. Между тем, как говорит Н.Николаев, в Госдуме в курсе, что есть надежные застройщики, которые на самом деле привлекают средства дольщиков на строительство и выполняют свои обязательства. Для них Минстрой разработает перечень критериев, определяющих надежность, затем оценит участников рынка на предмет соответствия списку, и в случае совпадения они смогут закончить начатые проекты при тех же условиях, при которых их начали. Среди других поправок, подготовленных ко второму чтению 214-го закона, в частности, смягчение требований к опыту работы девелоперов (5 тыс. кв. м вместо 10 тыс. кв. м) и частичное снятие ограничений на заимствования у любых учредителей (их разрешили в пределах 20% от общей долговой нагрузки, хотя ранее предлагалось запретить этот механизм). Как утверждает Н.Николаев, поправки согласованы с правительством. То же самое говорят в "Дом.РФ" (единый институт развития в жилищной сфере). "Поддержанная правительством инициатива депутатов по переводу на эскроу-счета все строящиеся проекты направлена на защиту интересов граждан: банк обеспечит сохранность средств до окончания стройки, а счета застрахованы в пределах 10 млн руб.",- пояснили "Коммерсанту" в "Дом.РФ". По мнению экспертов, если поправки утвердят, застройщики грозят ростом цен на первичном рынке жилья до 20%.
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Ключевые слова: РФ, жилье, строительство, девелоперы, законопроект
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