Правила финансирования строительства станут жестче

14 декабря. FINMARKET.RU -жилья могут столкнуться с новым кризисом - правила привлечения средств в их проекты собираются ужесточить.

Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214, принял их и рекомендовал к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 18 декабря, рассказал "Коммерсанту" его руководитель Николай Николаев.

"Предполагается, что с 1 июля 2019 года абсолютно все застройщики должны будут перейти на финансирование строительства и продажу жилья через эскроу-счета",- заявил он. В другой версии законопроекта, которая уже прошла первое чтение, переход на новый порядок предусмотрен только для тех проектов, которые выходят на рынок после 1 июля 2019 года.

Эскроу-счета, когда застройщики обязаны направлять средства покупателей на специальные банковские счета и держать их там до завершения строительства, должны заменить привычные для отрасли договоры долевого участия (ДДУ), когда привлеченные деньги прямиком идут на стройку. Кардинальное изменение правил игры потребовалось из-за роста числа обманутых дольщиков, что особенно характерно для региональных рынков.

Между тем, как говорит Н.Николаев, в Госдуме в курсе, что есть надежные застройщики, которые на самом деле привлекают средства дольщиков наи выполняют свои обязательства. Для них Минстрой разработает перечень критериев, определяющих надежность, затем оценит участников рынка на предмет соответствия списку, и в случае совпадения они смогут закончить начатые проекты при тех же условиях, при которых их начали.

Среди других поправок, подготовленных ко второму чтению 214-го закона, в частности, смягчение требований к опыту работы девелоперов (5 тыс. кв. м вместо 10 тыс. кв. м) и частичное снятие ограничений на заимствования у любых учредителей (их разрешили в пределах 20% от общей долговой нагрузки, хотя ранее предлагалось запретить этот механизм).

Как утверждает Н.Николаев, поправки согласованы с правительством. То же самое говорят в "Дом.РФ" (единый институт развития в жилищной сфере). "Поддержанная правительством инициатива депутатов по переводу на эскроу-счета все строящиеся проекты направлена на защиту интересов граждан: банк обеспечит сохранность средств до окончания стройки, а счета застрахованы в пределах 10 млн руб.",- пояснили "Коммерсанту" в "Дом.РФ".

По мнению экспертов, если поправки утвердят, застройщики грозят ростом цен на первичном рынке жилья до 20%.