Россияне стали чаще обращаться к платным врачам

14 декабря. FINMARKET.RU - Рынок платного здравоохранения в России выходит из тени, а объем нелегальных платежей врачам снижается, пишет "Российская газета", ссылаясь на выводы НИУ "Высшая школа" экономики.

Самыми востребованными платными услугами стали стоматологические. Большинство россиян, обращавшихся к зубным врачам, выбирали государственные и муниципальные поликлиники, оказывающие в том числе и коммерческие услуги. Но в то же время растет популярность и частных клиник. Так, например, с 2009 по 2017 год доля пациентов частных клиник выросла с 36,2 до 44,8%. Средний чек платного лечения у стоматолога составил около 9,5 тысячи рублей. При этом средняя сумма теневой (мимо кассы и установленного прейскуранта) оплаты лечения у стоматологов составила около 7 тысяч рублей. А вот подарками пациенты рассчитываются очень редко. Средняя стоимость подарка 1890 рублей.

Как отмечается в исследовании, к терапевтам россияне ходят, как правило, по полису ОМС. Лишь в 13% случаев они обращаются в частные амбулатории. Средний платеж за услуги поликлиник составляет чуть более 3,5 тысячи рублей. Нелегальные платежи в коммерческих поликлиниках не очень практикуются. Терапевтические манипуляции стоят не слишком дорого, поэтому люди предпочитают расплачиваться через кассу. Ведь официальный прейскурант на услугу может оказаться ниже, чем "благодарность" медику. 95% россиян лечатся в государственных стационарах. В частных - не более 2%. При этом нелегальный средний чек за лекарства и расходные материалы составил чуть более 2 тысяч рублей. Экстренная медпомощь оплачивается крайне редко. Только 1,7 процента россиян дают деньги врачам "скорой" (не более 500 рублей). "Эффективность и объем госмедицины в большей степени, чем частной, улучшают показатели здоровья населения. Увеличение доли государства в совокупных расходах на здравоохранение дает рост продолжительности жизни и снижает смертность в возрасте от 15 до 60 лет", - отмечают авторы исследования, цитируемые "РГ".