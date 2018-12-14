Цены на сельскохозяйственные земли стали снижаться

14 декабря. FINMARKET.RU - Российские сельскохозяйственные земли начали дешеветь: в большинстве исследуемых регионов они опустились на 3–22%. До сих пор цены неуклонно росли из-за дешевизны российских сельхозугодий по сравнению с другими регионами мира и девальвации, резко увеличившей рублевую прибыль фермеров, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные из мониторинга цен "Совэкона".

Инвесторы активно скупали земли. Так, АФК "Система" увеличила земельный банк в несколько раз более чем до 400 000 га (ее аграрные активы – агрохолдинг "Степь" и RZ Agro, совместное предприятие с членами семьи Луи-Дрейфус), Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева – почти до 650 000 га, а структуры семьи бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры приобрели 246 000 га земель шведской Black Earth Farming.

Одновременно Россия увеличивала сбор зерновых, в 2017 г. был рекордный за постсоветский период урожай в 135,4 млн т. Это привело к падению цен: во втором полугодии 2017 г. пшеница на европейской части России подешевела на 17% год к году, ячмень – на 16%. Интерес к покупке земель снизился, а с ним и цены на них, пишут "Ведомости".

Продавцы идут на уступки и снижают цену земли на 10–15% – сейчас рынок покупателя, подтверждает директор юридического департамента "Мираторга" Александр Краснов. Крупные инвесторы уже практически удовлетворили свои потребности в земле, да и качественных земель, которые можно использовать для рентабельного производства без дополнительных инвестиций, почти не осталось, рассказывает Краснов.