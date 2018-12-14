Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс

14 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая службы (ФНС) не будет инициировать наказание для торговых точек, не успевших обновить программное обеспечение своих касс в связи повышением с 1 января ставкис 18% до 20%. Как следует из выпущенного службой письма, в течение первого квартала 2019 года инспекторы "закроют глаза" на то, что не успевшие обновиться предприниматели будут пробивать чеки покупателям с НДС в размере 18%, продавая при этом товар и отражая операции в отчетности уже по ставке 20%, пишет "Коммерсантъ".

О появлении письма ФНС от 13 декабря №ЕД-4–20/24234@ с разъяснениями особенностей применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в связи с изменением ставки НДС “Ъ” сообщили источники на рынке. В ФНС информацию о выходе такого письма “Ъ” подтвердили.

В соответствии с принятым в июле этого года законом, ставка НДС с 1 января 2019 года повышается с 18% до 20%. Соответственно, начиная с этого дня все кассовые аппараты в стране должны пробивать в чеке новую ставку. Для этого требуется обновление, за которое во многих случаях производители касс запросили отдельную плату. Как сообщили “Ъ” в "Опоре России», в среднем такая прошивка для торговцев без договоров на абонентское обслуживание ККТ обходится в 1 тыс. руб. Использование техники, не соответствующей требованиям, наказывается предупреждением или административным штрафом в размере до 10 тыс. руб.

Учитывая ситуацию, в ФНС пошли навстречу предпринимателям, согласившись не обращать внимания на то, что не успевшие обновить кассы в течение первого квартала 2019 года будут пробивать чеки со старой ставкой НДС, продавая при этом товары с новой ставкой налога. "По бухгалтерии компании будут все проводить уже со ставкой 20%. А в чеке покупатель увидит ту же сумму, что и на ценнике",— пояснили “Ъ” в компании—производителе касс АТОЛ.

Теперь предприниматели надеются, что отсрочка сделает переход на обновленные кассы более спокойным и, возможно, менее дорогим.