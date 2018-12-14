На банковском рынке планируют создать СРО

14 декабря. FINMARKET.RU - Концепцию саморегулирования банковского рынка разрабатывает. Планируется, что она будет создана для защиты прав потребителей, пишут "Известия", ссылаясь на ЦБ. Если концепция будет утверждена и реализована, на рынке появится одна или несколько саморегулируемых организаций (СРО), в которые банкам придется вступить.будут вырабатывать обязательные стандарты взаимоотношений кредитных организаций и клиентов. В результатедолжны будут исключить любые недобросовестные действия, например перестать навязывать гражданам страховку при оформлении кредита. Участники рынка поддерживают нововведение, однако отмечают, что на его реализацию может уйти до шести лет.

Идея саморегулирования банковского рынка обсуждается достаточно давно, однако только сейчас регулятор решил сделать первый шаг к этому. Недавно в ЦБ состоялось первое совещание на эту тему с участием представителей финансовых организаций, рассказал "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. В Банке России изданию подтвердили, что начали разработку специальной концепции введения саморегулирования отрасли.

"Банк России считает, что стандартизация в банковской сфере, связанная с защитой прав потребителей, позволит повысить качество предоставляемых банками услуг и уровень удовлетворенности ими. В настоящее время данная тема почти не урегулирована ни законами, ни какими-либо обязательными стандартами", — заявили в пресс-службе ЦБ.

В регуляторе добавили, что "саморегулирование банковской деятельности предполагает гибкий, но в то же время эффективный подход".

Для того чтобы ЦБ мог напрямую регулировать взаимоотношения банков и клиентов, необходимо вносить изменения в действующее законодательство, пишут "Известия". Вместе с тем на других рынках (микрофинансирование, взыскание долгов, страхование и так далее) эффективно зарекомендовало себя именно саморегулирование, когда сами участники вырабатывают для себя "правила игры" и договариваются им неукоснительно следовать. Саморегулирование располагает большими возможностями, чтобы заставить своих участников не нарушать принятые правила и стандарты. Крайняя мера — исключение недобросовестного игрока из СРО, после чего он теряет возможность вообще работать на рынке. Будет ли это правило распространяться на банковский рынок, пока не решено.

Различные стандарты ответственного поведения разрабатываются и сейчас, однако они носят исключительно рекомендательный характер, констатировал Анатолий Козлачков. Но пока на этом рынке нет саморегулирования, правила не смогут стать обязательными для всех банков, добавил он.

Участники других финансовых рынков, на которых саморегулирование уже введено, полагают, что новшество будет только на пользу и банкам, и клиентам.