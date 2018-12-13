Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

13 декабря. FINMARKET.RU - Минфин нашел еще один способ ужесточитьза расходами и долгами регионов. Такие поправки в Бюджетный кодекс вчера рассмотрело правительство. По словам федерального чиновника, проект был одобрен.

Ключевое предложение - снизить предельныена обслуживание долга с 15% до 10% от общих расходов регионов. Лимит годовых платежей на его обслуживание и погашение - 20% доходов бюджета региона, учитывая дотации.

Как пишут "Ведомости" , самиМинфин предлагает классифицировать по трем группам риска. Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин. Со средним (расходы выше 5%) - согласовывать программы займов. Регионы из нерискованной группы освобождены от таких ограничений. Вернуться в такую группу регион может только спустя 3 года после того, как попал в зону риска.

Существует группа неблагополучных регионов, у которых подобные расходы высоки, и подобное ужесточение поможет Минфину ограничивать рост их нового долга, считает Андрей Чернявский из Центра развития Высшей школы экономики. В 2017 г. долги примерно половины регионов превышали 60% их доходов, у шести регионов - 100%.

С отменой бюджетных кредитов (их правительство начало выдавать в 2013-2014 гг., чтобы снизить рост коммерческого долга) риски роста банковских кредитов снова возвращаются, предупреждают аналитики рейтингового агентства S&P. По прогнозу Минфина, за 2018 г. регионы привлекут 1,3 трлн руб. банковских кредитов и выпустят облигации на 335 млрд руб. - в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Вырастет и число эмитентов облигаций, прогнозирует Минфин.

По словам старшего директора Fitch Ratings Владимира Редькина, разделение регионов на группы - еще одно отступление от бюджетного федерализма. Если сейчас регион может занимать на рынке для финансирования госпрограмм и расходов, при такой дифференциации слабые регионы будут просто приняты на смету бюджета. Но долг не всегда свидетельствует о проблемах региона, иногда займы нужны на развитие, а Минфин ставит риски на первое место, ограничивая возможности, продолжает он. В итоге мера еще больше закрепит неравенство регионов: богатые продолжат богатеть, а бедные - беднеть, сетует он.