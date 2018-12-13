Государственные инвестиции рекордно вырастут

13 декабря. FINMARKET.RU - Расходы государства, заложенные в Федеральную адресную инвестпрограмму (ФАИП) на 2019–2021 годы, достигнут 2,8 трлн рублей, пишут "Известия", ссылаясь на данные Минэкономразвития. Это почти на 700 млрд рублей больше, чем закладывалось в программу 2018–2020 годов. Основной рост трат связан с реализацией нацпроектов из майского указа президента и планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В общей сложности только на эти цели за три года будет потрачено 910 млрд рублей. Также государство планирует вкладываться в строительство и реконструкцию автодороги в Крыму и обновление аэропортов.

Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил Федеральную адресную инвестиционную программу на ближайшие три года, рассказали "Известиям" в Минэкономразвития. В 2019 году расходы государства инвестиционного характера составят 955,6 млрд рублей, в 2020-м — 975,1 млрд рублей, в 2021-м — 880,5 млрд рублей. В ФАИП на 2018–2020 годы закладывалось в общей сложности 2,14 трлн рублей, что на 660 млрд рублей меньше, чем в обновленном документе.

Объем средств, закладываемый в программу, является рекордным за последнее десятилетие. В последний раз максимальная сумма на ФАИП была выделена в 2015 году — 920 млрд рублей. Столь существенный рост расходов связан с реализацией нацпроектов из майского указа президента, а также комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Только на эти цели за три года планируется направить 910 млрд рублей, пояснили "Известиям" в Минэкономразвития. Ведомство предоставило газете последнюю версию списка основных объектов, включенных в инвестпрограмму. На мероприятия из нацпроектов, связанные с экологией, в 2019–2021 годах выделят 100,6 млрд рублей, с демографией — 65,4 млрд, со здравоохранением — 46,9 млрд.

Всего в бюджет на 2019–2021 годы на реализацию нацпроектов расходы заложены в размере 5,6 трлн рублей.

Одни из самых больших сумм в ближайшие три года пойдут на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай–Севастополь (108,1 млрд рублей), инфраструктуру аэропортов (30 млрд рублей) и комплексное развитие Мурманского транспортного узла (28,96 млрд рублей).

В Минэкономразвития отметили, что среди наиболее значимых и крупных проектов в рамках адресной программы в ближайшие годы также будут развитие, реконструкция и строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и комплексное развитие Новороссийского транспортного узла.

В целом в рамках ФАИП предусмотрена реализация более 900 инвестиционных проектов, «имеющих важное значение для развития экономики страны, в том числе в социальной, транспортной, оборонной и других сферах деятельности», отметили в Минэкономразвития.