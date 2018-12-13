В России рост рынка фастфуда замедлился в 2 раза

13 декабря. FINMARKET.RU - В этом году темпы роста российского рынка фастфуда могут оказаться в 2 раза ниже, чем в прошлом, выяснили в Euromonitor International. Там ожидают по итогам 2018 года увеличения объема российского рынка фастфуда на 3% - до 510 млрд руб., сообщили "Коммерсанту" в компании. В прошлом году по сравнению с 2016 годомрынка составил 6,3%.

Как отмечали ранее эксперты Euromonitor International, в прошлом году крупнейшие сети быстрого питания активно открывали новые заведения. "Агрессивная маркетинговая стратегия и лояльность потребителей к основным брендам были основными факторами, влиявшими на развитие сегмента", - писали они в аналогичном исследовании за 2017 год. При этом, добавляли в Euromonitor International, желание за счет высокой маркетинговой активности удержать и нарастить доли рынка привело в итоге к снижению маржинальности работы игроков.

В тройку лидеров российского фастфуда, по данным Euromonitor International, в 2017 году входили McDonald`s, KFC и Burger King. Источник "Ъ", знакомый с полной версией исследования, говорит, что состав тройки не меняется четвертый год подряд. По его словам, McDonald`s, оставаясь лидером, теряет долю: с 2014 года по 2017 год она снизилась с 26,4% до 23%. Ближайшие конкуренты свои доли, напротив, нарастили: у KFC за тот же период она увеличилась с 9,2% до 14,2%, а у Burger King - с 7% до 12,9%.

По словам гендиректора KFC по России и СНГ Раисы Поляковой, сегмент ресторанов быстрого обслуживания в России остается динамичным, несмотря на общую стагнацию рынка общественного питания.

На, согласно данным NPD за январь-сентябрь 2018 года, до сих пор приходится примерно половина ресторанного трафика в России. Там отмечают, что сегмент сохраняет перспективу для роста из-за своих конкурентных цен. По словам основателя Like4Like Foodservice Consulting Ирины Авруцкой, обороты фастфуда будут расти на фоне невысокого текущего уровня насыщенности заведений быстрого питания в регионах.