В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни

13 декабря. FINMARKET.RU -выхода на пенсию в разных странах мира мог бы варьироваться с продолжительностью жизни для разных слоев населения - такой подход предложили аналитикив докладе о перспективах развития пенсионных систем. Они полагают, что следует устанавливать более поздний возраст выхода на пенсию для тех, кто ожидаемо проживет дольше, и более низкий для тех, кто меньше, пишет "Коммерсант"

Как отмечают эксперты, жители с высоким доходом не только проводят больше лет на, но и быстрее зарабатывают необходимую для ее выплаты сумму. В среднем те, кто зарабатывают мало, проводят на работе больше времени, начиная работать в 18 лет, тогда как работники со средним доходом начинают работать в 20 лет, с высоким - в 24 года. Это в итоге усиливает неравенство в стоимости пенсионного года.

Анализ экспертов ОЭСР основан на данных о пенсионерах Канады, Чили, Великобритании, Южной Кореи, Мексики и США. Они рассчитали стоимость пенсионного года с учетом ожидаемого возраста их дожития, дохода (высокий, средний, низкий) и возраста начала работы. В результате они предложили варианты возраста выхода на пенсию для разных групп с тем, чтобы все они могли провести на пенсии треть своей жизни. В среднем в этих странах разница в возрасте дожития в зависимости от дохода составляет 3-4 года для мужчин (в среднем он равен 20 годам) и 2-3 года для женщин (22 года). При этом во всех этих странах возраст выхода на пенсию составляет 65 лет, за исключением женщин в Чили (60 лет) и США (66 лет).

В результате стоимость одного пенсионного года с учетом дохода и разного возраста начала работы варьируется от 1,7 года работы для мужчин с высоким уровнем доходом в Южной Корее до 2,8 года для мужчин с низким уровнем доходов в США. "Справедливый" возраст выхода на пенсию для этих групп составит 68 лет и 60 лет соответственно. Среди женщин меньше всего работать для выхода на пенсию приходится женщинам с высоким уровнем доходов в Чили (для них стоимость одного пенсионного года - 1,7 года на работе), больше всего - женщинам с низким доходом в Мексике (2,4 года). Для них "новый" возраст выхода на пенсию мог бы быть равен 69 и 62 годам соответственно.

В России, как отмечает советник директора Научно-исследовательского института Минфина Николай Авксентьев, также существует разница в продолжительности жизни между жителями с высокими и низкими доходами. "Увеличение ВРП на одного человека в субъекте РФ на 10% приводит к росту ожидаемой продолжительности жизни в нем на 0,03 года", - отмечает он.

Как пишет "Коммерсант", в 2015 году компания "Финэкспертиза" подсчитала, что меньше всего после выхода на пенсию жили жители Тывы (17 лет), больше всего - жители Ингушетии (26 лет). В целом по России официальный возраст дожития составляет 22 года: для мужчин - 16 лет, для женщин - 25, при этом возраст выхода на пенсию для них с 2019 года составит 65 и 63 года соответственно.