Должникам оставят прожиточный минимум

13 декабря. FINMARKET.RU - При взыскании долгов из зарплат и пенсий гражданам планируют оставлятьв размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития, пишут "Известия"

По отдельному заявлению должника суд может увеличить сумму, если у гражданина есть иждивенцы. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в законы об исполнительном производстве, о прожиточном минимуме, о страховых пенсиях и несостоятельности (банкротстве). Размер прожиточного минимума определяется отдельно каждым регионов для разных категорий населения. В целом по России показатель на душу населения составляет 10,4 тыс. рублей.

В настоящее время законодательство позволяет приставам взыскивать до 50% дохода должника, однако при этом не принимается во внимание, сколько денег у него остается. Малоимущие граждане в итоге остаются практически без средств к существованию. К примеру, если у должника зарплата составляет 15 тыс. рублей, и у него забирают половину, то остается лишь 7,5 тыс., что не только ниже прожиточного минимума, но и недостаточно для оплаты коммунальных услуг, расходов на продукты, лекарства и транспорт.

Попытаться уменьшить размер ежемесячного удержаниямогут через суд. Но, как рассказала координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко, в 80% случаев суды отказывают, поскольку люди не могут подтвердить, что у них нет других доходов.

В пресс-службе ФССП оперативно не ответили на вопрос "Известий" о количестве россиян, на доходы которых сейчас обращено взыскание. По словам Н.Костенко, которая сослалась на данные службы, в прошлом году больше 50% доходов взыскали с 4,5 млн человек. Как минимум половина из них, то есть более 2 млн, были малообеспеченными, заявила она.

В банках и МФО "Известиям" сообщили, что если законопроект будет утвержден в нынешнем виде, он окажет большое влияние на политику кредиторов - кредитным организациям придется ужесточать требования к надежности заемщиков, потому что эффективностьдолгов упадет.

Нововведение может существенно сократить кредитование пенсионеров, считает первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. Она отметила, что сейчас банки ориентируются на гарантированную возможность оплаты долгов из пенсии. Однако если ее размер сопоставим с прожиточным минимумом, а таких большинство, на оплату задолженности взыскивать будет нечего, констатировала И.Григорьева.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин обратил внимание на необходимость добавления в законопроект оговорки, что новые правила взыскания не должны распространяться на выданные ранее кредиты. В противном случае у банков возникнут значительные потери, подчеркнул он.