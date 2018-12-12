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12 декабря 2018 года 16:00
Оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале повышена до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%
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YAY\ТАСС
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%. Предварительные данные указывали на повышение экономики на 1,3% и 1,5%, соответственно
12 декабря. FINMARKET.RU - Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале 2018 года до 1,5% в годовом выражении с 1,3% по предварительной оценке, следует из доклада статистической службы о ВВП в 3-м квартале. Одновременно оценка роста ВВП РФ за январь-сентябрь повышена до 1,6% с предварительных 1,5%. Причем новая оценка Росстата совпала с прогнозом Минэкономразвития. Как сообщалось, во 2-м квартале рост экономики составлял 1,9%. Объем ВВП России за июль-сентябрь составил в текущих ценах 27 трлн 007,2 млрд рублей. Относительно 2-го квартала текущего года экономика выросла на 6,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 3-й квартал 2018 г. по отношению к 3-му кварталу 2017 г. составил 111,1%. Объем ВВП за январь-сентябрь 2018 г. составил в текущих ценах 74 трлн 093,3 млрд рублей. Рост валовой добавленной стоимости в 3-м квартале ускорился в добыче до 5% Согласно данным Росстата, больше всего валовая добавленная стоимость выросла в 3-м квартале в финансовой и страховой деятельности - на 9,7%, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - на 5,6%, в добыче полезных ископаемых - на 5% после повышения на 2,6% кварталом ранее. В обрабатывающих производствах рост замедлился до 1,2% после 2,8% в апреле-июне. Снижение зафиксировано в сельском, лесном хозяйствах, охоте и рыболовстве - на 5,7%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом - на 1%, деятельность домашних хозяйств как работодателей - на 1%. В январе-сентябре заметнее всего валовая добавленная стоимость выросла также в финансовой и страховой деятельности - на 8%. Неплохой результат показали гостиницы и предприятия общественного питания - рост на 5,4%. В обрабатывающих производствах рост ускорился до 1,9% против повышения на 1,3% годом ранее, в добыче полезных ископаемых - до 2,8% с 2,2% в январе-сентябре прошлого года. Снижение отмечено в сельском хозяйстве и рыболовстве - на 3,3%, в строительстве - на 0,3%, а также в образовании на 0,2%. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2018 году равняется 1,8% Минэкономразвития ожидает рост экономики в 2018 году на уровне 1,8%, в 2019 году лишь на 1,3% (на фоне решения повысить ставку НДС с 2019 года до 20% с действующих 18%). ЦБ прогнозирует экономической рост в 2018 году в интервале 1,5-2%, в 2019 году - 1,2-1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков по повышению ВВП на 2018 год незначительно снизился до 1,6% с 1,7% по опросу месяц назад, на 2019 год также снизился до 1,3% с 1,5%. По расчетам Минэкономразвития, рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,5% с 1,1% в сентябре и в августе, но во многом это объяснялось скачком в сельском хозяйстве.. При этом ведомство не исключает, что рост ВВП РФ в ноябре-декабре несколько замедлится по сравнению с октябрьским ростом в 2,5%. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, по итогам 4-го квартала экономический рост может составить около 2%. "Мы считаем конечно же октябрьские цифры (рост на 2,5% в годовом выражении) позитивным выбросом (на фоне скачка в сельском хозяйстве). Ноябрь-декабрь будет меньше октября (по росту ВВП), ближе к среднегодовым значениям", - сказал министр. По его словам, это позволит по итогам 2018 года выйти на рост в районе прогнозных 1,8%.
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