Вложения средств ФНБ обернулись убытками

12 декабря. FINMARKET.RU - Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018 года принесли

Как говорится в ноябрьском бюллетене Счетной палаты, деньги, которые были вложены за указанный период в иностранные активы, принесли $340 млн убытков (примерно 20 млрд рублей). В бюллетене контрольного органа за ноябрь отмечается, что бюджетное законодательство допускает отрицательный результат от вложений ФНБ, но только в краткосрочном периоде. В данном же случае, по мнению аудиторов, "минус" длился "в течение значительного периода времени".

Впрочем, сумма всех доходов от управления средствами ФНБ, зачисленных в федеральный бюджет в 1-м полугодии, составила 27,8 млрд рублей. Это 45,2% от планового показателя на 2018 год, говорится в материалах Счетной палаты.

В Минфине на вопрос "Известий" заявили, что отрицательная доходность размещения средств ФНБ в 2018 году носит расчетный, условный характер. В целом результаты управления средствами фонда за период с момента его образования в 2008 году соответствуют целям, которые определены Бюджетным кодексом РФ: обеспечение сохранности инвестиций и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе.

По мнению экспертов, потери от иностранных инвестиций фонда могут быть связаны с выходом России из казначейских облигаций США и переводом этих денег в другие, менее выгодные инструменты. Доходность американских бумаг составляет примерно 3% годовых. Скорее всего, высвободившиеся в результате их продажи деньги были переведены в золото, полагает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Как считает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования аналитического агентства АКРА Дмитрий Куликов, инвестиционная политика в управлении средствами ФНБ отличается консервативностью. Скорее всего, деньги действительно были переведены из американских суверенных бумаг в другие активы, согласился эксперт с мнением В.Рожанковского. По его словам, традиционно их доходность довольно низка, пишет газета.

Д.Куликов отметил, что обвинения в адрес государственных ведомств и институтов по поводу низкой доходности от их практики инвестирования не всегда справедливы. Государство не возможно приравнивать к полноценным управляющим или инвестиционным компаниям, следовательно не стоит и ждать сопоставимой прибыли от сделанных им вложений, говорит аналитик. С учетом жестких ограничений инвестиционного портфеля ФНБ по риску, его невысокая доходность - это скорее норма.

А по словам В.Рожанковского, в данном случае убытки связаны не столько с низкой эффективностью государства как инвестора, сколько с геополитической ситуацией. Выход из одних из самых выгодных на рынке суверенных бумаг - казначейских облигаций США - может быть нецелесообразен чисто экономически. Однако он объясняется трендом на дедолларизацию и желанием застраховаться от последствий возможных антироссийских санкций. С этой точки зрения убытки вполне оправданы, резюмировал эксперт.

ФНБ предназначен для финансирования дефицита бюджета при падении стоимости нефти ниже $40 за баррель. На 1 декабря в ФНБ, по данным Минфина, накопилось около 4 трлн 567,747 млрд рублей, что эквивалентно $68,550 млрд.