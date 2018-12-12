В будущем налоговые обязательства будут исполняться автоматически

12 декабря. FINMARKET.RU - Вчера глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин впервые анонсировал следующий этап развития налоговой администрации - после полной ее цифровизации речь пойдет о создании "адаптивной платформы" налогового администрирования. По мнению главы ФНС, налоговые сервисы должны в перспективе быть полностью интегрированы в бизнес-среду, налоговые обязательства будут исполняться автоматически, экономика обретет прозрачность.

Презентация о будущем налогового администрирования представлена главой ФНС на прошедшем вчера форуме "Цифровые вершины", финале ежегодного конкурса проектов цифровизации в госструктурах и бизнесе, пишет "Коммерсант" . Темой обсуждения была трансформация госуправления (и, в частности, налогового администрирования) в свете быстрой цифровизации экономики.

Исходя из презентации и выступления М.Мишустина, сейчас ФНС рассматривает себя находящейся в стадии перехода к "полностью цифровой организации" процессов администрирования. На первой, завершившейся стадии "модели цифровой зрелости" для ФНС процесс цифровизации был представлен созданием последовательно веб-сайтов, веб-порталов и персональных электронных сервисов, на второй, текущей - мобильными приложениями и индивидуальными проактивными сервисами.

На следующей стадии, по мнению главы ФНС, налоговоепревратится и в мире, и в России, которая сейчас опережает большинство юрисдикций по уровню цифровизации налоговых сервисов, в "адаптивную платформу", работающую исключительно с цифровыми источниками данных и с цифровыми идентичностями налогоплательщиков, оперирующую в режиме реального времени и со встроенным налоговым комплаенсом. По существу, это означает, что в перспективе 10-15 лет ФНС видит себя как сервисную службу, чья IT-инфраструктура тесно взаимодействует в режиме реального времени с "цифровыми процессами" внутри компании-налогоплательщика, в том же режиме проверяя корректность уплаты налогов ("автоматическое выполнение налоговых обязательств без усилий"). Это предполагает, что подтвердил М.Мишустин, практически полную прозрачность экономики для государства и "новый уровень доверия между обществом и государством".

В презентации М.Мишустина достаточно точно определены возможные временные границы перехода к "адаптивной платформе" ФНС - это распространение интернета вещей, который, по существу, сейчас шире всего реализован вв проекте онлайн-касс ФНС. Начало широкого распространения IoT большинство аналитиков относит к 2025-2035 годам.