Поправки к "антиотмывочному" закону вызвали недовольство банкиров

12 декабря. FINMARKET.RU - Во вторник комитет по финансовым рынкам Госдумы рекомендовал ко второму чтению поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Они вводят обязанность для банков выявлять операции по снятию наличных владельцами карт, эмитированных иностранными банками.

Согласно статистике ЦБ, за первое полугодие 2018 года в России было совершено 6,8 млн операций по снятию наличных по картам, выпущенным банками-нерезидентами, на 69,5 млрд руб.

Рынок изначально негативно воспринял проект, но рассчитывал на его изменение ко второму чтению, пишет "Коммерсант" . Однако внесенные поправки коснулись прежде всего уточнения понятия территории выпуска. По словам замглавы Росфинмониторинга Павла Ливадного, к ним теперь относятся как страна, в которой расположен банк-эмитент, так и отдельная административно-территориальная единица, обладающая самостоятельной правоспособностью.

Вместе с тем банкиры настаивают на невозможности реализации (или излишней дороговизне реализации) новаций документа. По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, сейчас банковские процессинговые системы не имеют признаков определения территории, где была выпущена карта, можно отличить лишь российские карты от иностранных. В пресс-службе ВТБ отметили, что операции отдельных банков в отдельных странах технически распознать возможно, но сложно распознать конкретную область (район) страны, поскольку эта информация указывается обслуживающим банком, что может носить субъективный характер.

Частично необходимую Росфинмониторингу информацию можно будет получить путем доработки систем. Как отмечают в Почта-банке, это касается сведений "о номере карты, сумме операции, месте и времени ее совершения". Однако, как отмечает сопредседатель комитета по ПОД/ФТ АРБ Алексей Тимошкин, "в любом случае банки не смогут определить ФИО владельца карты, поскольку данная информация при операциях по снятию наличных в банкомате стороннего банка просто не считывается". При этом насколько быстро можно перенастроить банкомат, в кредитных организациях не берутся судить.

Смущает банкиров и то, что данные расходы по доработке софта могут быть экономически нецелесообразны, отмечает газета.

Однако в Росфинмониторинге весьма скептически относятся к возражениям рынка. "Данный проект согласован с ЦБ, который хорошо представляет реальные возможности кредитных организаций,- отметил П.Ливадный.- Полагаю, что при необходимости Банк России выпустит для рынка соответствующие рекомендации".