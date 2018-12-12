За незаконную перепланировку подвалов введут штрафы

12 декабря. FINMARKET.RU - За незаконную перепланировку подвалов и нежилых помещений на первых этажах домов группа депутатов во главе с зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Павлом Качкаевым предложила ввести штрафы. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях уже внесены в Госдуму, пишет "Российская газета". Действующие законы предусматривают административную ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. "Жилищный кодекс регулирует взаимоотношения по жилым помещениям. Мы его расширяем", - отметил П.Качкаев.

Кроме того, ответственность за перепланировку несут только физические лица, хотя помещениями на первых этажах и в подвалах часто владеют компании или муниципалитеты. Если законопроект примут, то должностным лицам придется заплатить за незаконную перепланировкув размере 4-5 тысяч рублей, а юридическим - 40-50 тысяч рублей.

За предложением депутатов стоит реальная проблема - перепланировки в подвалах не редкость. В то же время именно они являются самыми опасными, так как они затрагивают фундамент и опорные конструкции, на которых приходится основной вес многоквартирного

Это может привести к плачевным последствиям для здания: трещинам, проседанию строения и даже обрушению. В 2015 году в Перми из-за углубления подвала рухнул подъезд пятиэтажки. Собственники помещения в цокольном этаже хотели сделать высокие потолки, а в итоге произошла трагедия. В 2016 году обвалился дом в Междуреченске, потому что магазин в подвале расширял окно.

В подвале есть и коммуникации, напоминает П.Качкаев. Незаконные перепланировки приводят к их поломкам или к ограничению доступа к ним. Собственники и арендаторы подвалов обшивают коммуникации отделочными материалами, что мешает ремонтировать сети или отключать воду и газ в аварийной ситуации.

И чем коммерчески привлекательнее помещение, тем более серьезной перепланировке оно подвергается. Именно поэтому от незаконного переустройства в основном страдают жители центральных улиц городов.

Самый действенный способ проконтролировать законность перепланировки - обращение в прокуратуру. Проблема осложняется тем, что в обычном многоквартирном доме подвал является общим имуществом собственников жилья. А первые этажи - жилыми помещениями. Однако на практике все иначе, отмечает "РГ". Огромное количество помещений в подвалах принадлежит компаниям и муниципалитетам. Жители не могут влиять на то, что в них происходит.