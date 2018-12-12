СНТ придется отказаться от наличных расчетов

12 декабря. FINMARKET.RU - С 1 января 2019 года вступит в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества…" (217-ФЗ), который обязывает садовые товарищества открыть счет в банке и вестибезналичным способом. Передача наличных денег на руки председателю или бухгалтеру товарищества будет запрещена. Банки будут осуществлять расчетное обслуживание СНТ, а также обеспечивать безналичную форму расчетов с контрагентами.

Как пояснил "Коммерсанту" председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, сейчас зачастую председатели товариществ допускают нарушения при пользовании наличными. "Безналичная форма позволит сократить их",- отмечает О.Валенчук. По его мнению, основными требованиями к банку должны быть широкое региональное покрытие, надежность, выгодные тарифы. Это должен быть банк с госучастием, что гарантирует его устойчивость, поскольку СНТ традиционно собирает деньги в начале дачного сезона и тратит их не в моменте, а как минимум в течение шести месяцев, считает он. Однако в самом законе никаких ограничений относительно банков, в которых могут размещать средства, нет.

Исходя из территориального покрытия очевидно, что основная борьба за деньги садоводов развернется между Сбербанком и Почта-банком, имеющими наибольшее региональное проникновение. Сбербанк имеет более 14 тыс. точек облуживания, Почта-банк - более 16 тыс. точек. Интересуется данным направлением и Тинькофф-банк, который не имеет отделений для клиентов, его представители сами выезжают к ним.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, в год СНТ могут размещать порядка 200-300 млрд руб. на счетах.

Такие суммы интересны даже крупным игрокам, а для небольших банков это особенно "лакомый кусок", указывают эксперты. По словам главного экономиста "ПФ Капитал" Евгения Надоршина, для небольших банков это интересная возможность получить недорогую стабильную ликвидность. "Для привлечения средств СНТ такие банки, вероятно, будут готовы предложить преимущества в виде начисления процентов на остаток на счете или беспроцентного овердрафта на короткий срок,- поясняет он.- Но надежность их ниже, чем у крупных игроков". В случае отзыва лицензии вернуть средства садоводов будет практически невозможно. Они попадут в число кредиторов третьей очереди.