Ритейлеры не планируют менять цены в начале 2019 года

12 декабря. FINMARKET.RU - Торговые сети намерены удержатьв начале года и не повышать их из-за предстоящего роста НДС. Поставщики уже получили от ритейлеров письменные уведомления, пишут "Известия", ссылаясь на документы. Так, федеральная сеть Billa (150 магазинов по России) предупредила партнеров, что с товаров, которые будут в продаже с 1 января, начнут взимать налог на добавленную стоимость 20%. Это произойдет "независимо от даты заключения и условий заключенных договоров на реализацию", сказано в письме гендиректора Billa Елены Мальцевой. В Налоговом кодексе не установлен переходный период. Это подтверждает, что нет необходимости переподписывать заключенные ранее договоры поставки, отмечено в документе.

"Обращаем ваше внимание на то, что с учетом условий подписанного договора поставки увеличение ставки НДС не означает, что окончательная цена товара также подлежит автоматическому увеличению", подчеркивается в письме Billa к поставщикам. Ритейлер отметил, что "по мнению налоговых органов, неизменность цены товара, указанной в договоре поставки, относится к коммерческим рискам поставщика".

Региональная сеть "Ярче" (500 магазинов в Сибири и Подмосковье) предупредила партнеров о введении моратория "на любые корректировки цен поставки (в части повышения)" до 15 января 2019 года включительно. Об этом сказано в письме гендиректора компании Андрея Лучина партнерам. Там "Известиям" пояснили, что мораторий введен "с целью избежать скачка цен" в новогодний период.

Как рассказали "Известиям" в "Руспродсоюзе", один из самых крупных ритейлеров на рынке X5 retail group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", более 13 тыс. магазинов), по данным ассоциации, тоже не принимает новые цены от партнеров. Об этом контрагентам сообщают устно. Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков сказал, что это "входит в противоречие с ростом себестоимости" товаров у поставщика.

По словам Д.Вострикова, порядок изменения цен законодательно сейчас не регулируется. Вопрос регламентирован только нормами саморегулирования, то есть Кодексом добросовестных практик. Согласно этому документу, поставщик имеет право уведомить своего партнера об изменении цен за 30 дней, предоставив обоснование. Если новый прейскурант не принят, поставщик имеет право приостановить отгрузки без штрафных санкций.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков полагает, что все прекрасно понимают: производитель и розница всегда находятся между молотом и наковальней. С одной стороны - объективная экономическая ситуация, а с другой - платежеспособный спрос.

Сложилась неоднозначная ситуация, сказал "Известиям" руководитель налоговой практики юридической компании AVG Legal Давид Капианидзе. Ведь поставщики могут предлагать ритейлерам повысить цены на товары, которые купили заранее и уже хранят на складах, а продавать начнут в январе. В этой продукции еще заложен НДС 18%.

Если жеоткажутся принимать новые цены на товар, который будет произведен уже в 2019 году с НДС 20%, тогда речь пойдет лишь о желании торговых сетей переложить свои затраты на партнеров.