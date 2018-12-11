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11 декабря 2018 года 10:14
Операции россиян по картам инобанков попадут под контроль
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Сергей Савостьянов/ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - Банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), пишет "Российская газета". Правительственные поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сегодня планирует рассмотреть комитет Госдумы по финансовому рынку. Ранее нижняя палата парламента уже одобрила их в первом чтении. Чтобы депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором основном чтении, документ должен получить поддержку комитета. Поправки расширяют уже существующий список операций, подлежащих обязательному контролю. Законопроект предлагает дополнить этот перечень операциями по получению наличных с платежных карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах - список территорий будет определять Росфинмониторинг. Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться "через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом (Росфинмониторингом) по согласованию с ЦБ". На передачу сведений о "подозрительной" операции, отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.
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