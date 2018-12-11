Предпринимателей стали чаще судить за отмывание денег

11 декабря. FINMARKET.RU - В России за 10 месяцев т.г. количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности выросло по сравнению с тем же периодом 2017 г. на 19,3% - до 34,12 тыс. случаев, свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомились "Известия"

В том числе на 44,6% выросло количество дел по факту легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, на 17,2% - по незаконному предпринимательству, на 5% - по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг.

По данным председателя Московской коллегии адвокатов "Скрипка, Леонов и партнеры" Игорь Скрипка, увеличивается и количество предпринимателей, осужденных за налоговые преступления. Согласно данным Судебного департамента Верховного суда, которые приводит И.Скрипка, в 2014 году было осуждено 452 предпринимателя, в 2015 г. - 537, в 2016 г. - 541, а в 2017 г. - 591.

В то же время бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал "Известиям", что госсистема начинает демонстрировать большую лояльность по отношению к предпринимателям. Но на оперативном уровне правоохранительные органы и суды пока еще не успели воспринять изменения в подходе к бизнесу со стороны высших органов власти.

В конце ноября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении списка преступлений, уголовные дела по которым прекращаются при условии возмещения нанесенного ущерба. Речь о статьях, связанных с преступлениями небольшой тяжести, например, в сфере страхования и компьютерной информации. Также имеются в виду нарушения УК, связанные с оформлением кредитов, неисполнением договорных обязательств, присвоением авторства или плагиатом.

Документ направлен на "дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако, как отмечает Б.Титов, государственная "машина" пока не развернулась лицом к предпринимателям. "Отчасти это объясняется общим негативным настроем правоохранителей по отношению к бизнесу:по умолчанию рассматриваются как нарушители. Поэтому инициировать уголовное дело по экономическим статьям сравнительно просто", - сказал бизнес-омбудсмен.

По словам председателя комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексея Каневского, основным яблоком раздора между бизнесом и государством сегодня стоит традиционный вопрос, стоит ли в сложных экономических условиях ослаблять налоговую нагрузку, с тем чтобы количество компаний росло, за счет чего выросла бы пополняемость бюджета. Или, наоборот, нужно увеличивать налоговую нагрузку на имеющиеся бизнес-единицы, понимая, что часть из них закроется, а часть уйдет в "серую" зону.

"Бизнес выступает за то, чтобы сбалансировать налоговую нагрузку, но сейчас на повестке ужесточение. Например, со следующего года увеличится НДС, в то время как у малого и среднего бизнеса нет "жировой прокладки", - указал он.

А.Каневский также отметил, что любая проверка бизнеса сегодня приводит в лучшем случае к административному наказанию, а в худшем - к уголовному.

Динамика преступлений, например, в сфере "антиотмывочного" законодательства будет только расти - в том числе в силу попыток сберечь капитал от повышения налогообложения, сказал "Известиям" партнер юридической фирмы Duvernoix Legal Александр Арбузов. По словам Б.Титова, для того чтобы решить проблему, необходим комплекс мер.