Росфинмониторинг хочет ограничить оборот наличных

11 декабря. FINMARKET.RU - Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из "губернаторского, депутатского и министерского корпуса", обнаружил Росфинмониторинг, анализируя панамское досье, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные, приведенные начальником управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталием Андреевым, на конференции в Высшей школе экономики. Всего Росфинмониторинг нашел 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний в документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые были опубликованы в 2016 г. Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности.

У россиян оказалось больше фирм, чем у других стран: например, у американцев было найдено 3066 фирм, у украинцев – 470, рассказал Андреев. Компании россиян, по его словам, провели "множество сомнительных финансовых операций" на общую сумму свыше 5 млрд руб. Более половины этих компаний зарегистрировано на Британских Виргинских островах, за ними по популярности следуют Панама и Багамы. Результаты анализа направлены в правоохранительные органы, указано в докладе Андреева.

Если для борьбы с офшорами в законодательстве появилось немало инструментов, то для борьбы с коррупцией в России Росфинмониторингу их не хватает. Для слежки за чиновниками Росфинмониторинг предлагает создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении брака. Должностные лица нередко фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение активов и имущества и не декларировать их, говорится в докладе Андреева. Кроме того, по мнению службы, необходим реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли провести проверку клиентов.

Росфинмониторинг также предлагает ограничить оборот наличных - например, при покупке квартир, автомобилей, ювелирных украшений. Сейчас оборот наличных практически невозможно контролировать, они "питают теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом", указывает служба.

Россияне пока предпочитают. Держатели платежных карт за первое полугодие 2018 г. сняли 13,2 трлн руб. ­наличных, а оплатили с помощью карт товаров и услуг только на 8,8 трлн, следует из данных ЦБ. По данным регулятора на октябрь 2018 г., наличных денег в обращении было почти 10 трлн руб. – на 1 трлн больше, чем год назад.

Опыт других стран показал, что рост безналичных расчетов действительно помогает сокращать теневую экономику. По оценкам EY, рост безналичных расчетов на 1% ВВП привел к ее сокращению в восьми странах Восточной Европы за 2014 г. на 0,03% ВВП. Самой эффективной мерой эксперты назвали обязательное внедрение POS-терминалов.

Впрочем, пишут "Ведомости", Центробанк и так фиксирует сокращение сомнительных операций. Если в 2015 г. рынок обналичивания превышал 600 млрд руб., то к первому полугодию 2018 г. он сократился до 100 млрд. Снизилась и сумма выведенных за рубеж средств – с 500 млрд руб. в 2015 г. до 35 млрд в первом полугодии 2018 г., следует из данных регулятора.