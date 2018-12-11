Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся в 130 млрд руб.

11 декабря. FINMARKET.RU - Российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики", пишет "Коммерсантъ". Разработать предложения о внедрении таких систем вице-премьер Дмитрий Козак поручил уже к марту 2019 года. По оценкам “Ъ”, в масштабах страны переход на "умный учет" газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб.

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на. Источники “Ъ” в правительстве уточняют, что на совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол.

Согласно документу, на который ссылается "Ъ", согласованные предложения по ИСУ на газ министерства должны представить в правительство до 1 марта 2019 года. Собеседники “Ъ” в правительстве и отрасли пояснили, что пока "тема в зачаточной стадии". Представитель Дмитрия Козака Илья Джус отметил, что дано поручение о "первичной проработке вопроса". В министерствах не смогли прокомментировать ситуацию. В "Газпром межрегионгазе" (отвечает за газоснабжение потребителей) уточнили, что компания будет участвовать в процессе только на этапе согласования.

Гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин отмечает, что установка счетчиков на газ не так актуальна, как в энергетике. ИСУ на газ, по его мнению, будут стоить дороже, чемна воду и электричество, так как потребуется подключение к питанию. В качестве ориентира цены ИСУ на газ господин Макрушин называет 4–5 тыс. руб. и отмечает, что их установка будет "недешевым удовольствием в масштабах страны".

"Газпром межрегионгаз" в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на(52,4 млрд кубометров). По данным "Газпрома", на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб. "Россети" ранее заявляли о потребности в 20 млн ИСУ (точки учета по границам балансовой принадлежности).