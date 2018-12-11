Планы по демографии и росту благосостояния поправили

11 декабря. FINMARKET.RU - Минтруд направил в правительство проекты планов достижения национальных целей в сфере демографии и повышения благосостояния населения, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на документы. Вторая версия документов, описывающих новую социальную политику до 2024 года, которая увеличит среднюю продолжительность жизни до 78 лет и сократит число бедных с 13 млн до 6,6 млн, принципиальных новшеств не содержит, отмечает "Ъ". Бедность, по версии Минтруда, победит "социальный контракт", рождаемость повысят маткапитал и детсады, смертность снизят уже принятые программы в сфере медицины. А помешать этим достижениям легко сможет отсутствие денег или же неэффективность предлагаемых мер.

Национальные цели в этих сферах определил Владимир Путин в своем майском указе. Как указывает Минтруд, нынешние версии документов изначально не получили одобрения Минфина и Минэкономики, поэтому ведомство частично учло их замечания и разослало новую версию им и другим министерствам для повторного обсуждения (в Минтруде газете это подтвердили).

По сравнению с профильными нацпроектами в планах Минтруда появились некоторые ключевые показатели, призванные помочь достичь целей указов президента, и ключевые инструменты — подпрограммы и федеральные проекты, входящие как в нацпроекты (в том числе "Демографию», "Здравоохранение", "Экологию" и т. д.), так и в госпрограммы (как "Развитие здравоохранения").

Впрочем, отмечает "Ъ", документ не содержит деталей работы этих инструментов, а ключевые показатели, хотя и указаны для каждого года до 2024 года, приведены без объяснения их значений. Часть из них, указывает Минтруд, взята из наиболее оптимистичного варианта прогноза численности населения Росстата (наряду с ним служба также готовила пессимистичный и средний). Собственно, сама идея Минтруда в этой сфере заключается в том, что реализация высокого варианта прогноза будет точно обеспечена принимаемыми мерами — но ни оснований для этого, ни "развилок" политики в этом аспекте ранее не обсуждалось.

Фактически оба документа провозглашают: если будет достаточно денег, Россия сможет проверить до 2024 года, достаточно ли для решения ее проблем "социального контракта", маткапитала, индексации пенсий и зарплат бюджетников и нескольких экспериментов в соцсфере среднего масштаба (например, переобучения матерей с детьми в возрасте до трех лет). Задачу же формулирования действительно системной, сложной и инновационной соцполитики до 2024 года ведомство Максима Топилина благоразумно решило не решать. Минтруд можно понять: предпосылок к тому, что такая политика в России в ближайшие годы возможна и реализуема, действительно нет, пишет "Коммерсант".