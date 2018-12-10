На Крайнем Севере могут появиться платные дороги для грузовиков

10 декабря. FINMARKET.RU - Госдума, как ожидается, в начале 2019 года приступит к рассмотрению поправок в законодательство, разрешающихв районах Крайнего Севера платных дорог для грузового автотранспорта даже при отсутствии альтернативного бесплатного проезда, сообщил депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев.

"Законопроект (о внесении поправок в законодательство) поступил в Госдуму РФ, проходит все регламентные процедуры. И мы ожидаем буквально в начале 2019 года его рассмотрение на комитете и, соответственно, рассмотрение его в первом чтении", - заявил В.Пушкарев журналистам в кулуарах международного циркумполярного медиаконгресса в Салехарде в понедельник.

Как сообщалось, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки.

С инициативой создания платных автодорог для грузовиков при отсутствии возможности альтернативного бесплатного проезда выступили власти Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В частности, ЯНАО планирует построить мост через реку Пур, в декабре ожидается подписание соответствующего концессионного соглашения с ООО "Региональная инфраструктурная компания" (структура "Мостостроя-11") сроком на 15 лет, продолжительность строительства составит 32 месяца.

Интенсивность движения по мосту прогнозируется в 2,5 тыс. автомобилей в сутки. Сметная стоимость строительства оценивается в 6,96 млрд рублей в ценах первого квартала 2017 года. Окончательный объем инвестиций в ценах 2018-2021 годов будет определен в концессионном соглашении.

Протяженность моста составит 1,2 км, он должен стать частью автодороги Уренгой-Заполярное, которая свяжет поселки Уренгой и Коротчаево. В настоящее время на этом участке действует только зимник и понтонная переправа.

Планируется, что проезд по мосту будет платным, но только для грузового автотранспорта, и за счет этого инвестору вернутся его затраты.

Однако как заявлял заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин в интервью "Интерфаксу", будущий концессионер по проекту строительства моста предлагает два варианта его реализации, предусматривающие как платный, так и бесплатный проезд.

Если Госдума не примет поправки, позволяющие сделать проезд платным, затраты частного инвестора будут компенсированы из бюджета ЯНАО в течение нескольких лет.

Согласно действующему законодательству, строительство платных автодорог в РФ возможно только при наличии альтернативных бесплатных маршрутов.