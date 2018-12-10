В аэропортах введут автоматический паспортный контроль

10 декабря. FINMARKET.RU - В российских аэропортах на пунктах пропуска через границу планируют создать автоматизированную систему паспортного контроля. Сейчас на каждого пассажира закладывается по три минуты для прохождения контроля на границе. Новые технологии позволят сократить время на эту процедуру, пишет "Российская газета". Автоматический проход способен пропустить до трех человек в минуту, такую скорость обеспечат не менее пяти кабин паспортного контроля, подсчитал руководитель департамента программно-технического обеспечения госорганов Центра "Авангард" Александр Лопаткин.

Работа с пассажиром начнется с момента покупки билета и появления о нем первичной информации в системе перевозчика. Эти данные сразу поступят на пункт пропуска для принятия предварительного решения о пропуске пассажира через автоматизированную систему контроля. Это позволит ему пройти самостоятельную регистрацию пересечения госграницы.

На автоматизированный паспортныйпланируется допускать граждан России старше 18 лет, имеющих биометрический загранпаспорт второго поколения и выше (чип паспорта содержит биометрическую информацию: изображение лица, отпечатки пальцев или скан радужной оболочки глаза). Система считает данные в паспорте и сверит их с оригиналом, проведет верификацию личности и примет решение, выпускать гражданина за границу или нет. Иностранные граждане могут быть допущены на автоматический паспортный контроль в случае, если система будет иметь доступ к данным их отпечатков пальцев и радужки глаза.

Аналогичная система уже прошла тестирование в Израиле.

Такая новация потребуют немалых затрат. Но аэропорты вполне способны повысить доходы от услуг на границе. Им уже разрешили открывать мини-отели и стойки tax free в границах пунктов пропуска.

Особое внимание предлагают обратить на массовое использование ВИП-залов (залов повышенной комфортности). Об этом на конференции "Воздушные пункты пропуска через госграницу" в аэропорту Внуково говорил замглавы минтранса Александр Юрчик. По расчетам, доход в федеральный бюджет от деятельности ВИП-залов только десяти крупнейших аэропортов страны составляет более миллиарда рублей в год. Может быть, и больше. Сейчас в России отказались от пограничного контроля на постоянной основе в ВИП-залах, но минтранс предлагает Международной ассоциации аэропортов проработать предложения о возврате пунктов пропуска через границу в ВИП-залы.