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10 декабря 2018 года 09:35
Самую большую пенсию платят на Чукотке
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Юрий Смитюк/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке, там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные, предоставленные в Пенсионном фонде (ПФР). Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе - 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области - 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае - 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе - 21 тысяча 8 рублей. Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тысяч 144 рубля. И до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Кабардино-Балкарии - в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане - 11 653 рубля, Калмыкии - 12 137 рублей. Как пояснили "РГ" в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.
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Fedor 10.12.2018
Если на Чукотке платя самые большие пенсионные взносы, то в нет ничего удивительного в размерах их пенсий. А вот если взносы такие же, то это действительно достойно удивления.
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