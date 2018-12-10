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10 декабря 2018 года 10:15
Концепция платформы цифрового профиля гражданина оценивается в 3 млрд руб.
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YAY/TASS
10 декабря. FINMARKET.RU - Аппарат правительства направил на согласование в Минкомсвязь концепцию архитектуры платформы "Цифровой профиль", подготовленную ЦБ и "Ростелекомом". Минкомсвязь должна представить свою позицию до 19 декабря, сообщает "Коммерсант". Создание инфраструктуры цифрового профиля предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика", за его реализацию отвечают ЦБ, Минкомсвязь и "Ростелеком". Основным разработчиком концепции значится "Ростелеком", в рамках ее создания предусмотрено привлечение 3,091 млрд руб. внебюджетных средств до 2021 года, уточнил директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков. Цель проекта - предоставить гражданам возможность управлять своими данными - передавать их по запросу или отзывать,- а также "обеспечить удобный, прозрачный и безопасный обмен данными между гражданами, государством и бизнесом", заявили в "Ростелекоме". В качестве основной платформы для идентификации в цифровом профиле рассматривается Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), уточнили в пресс-службе ЦБ, добавив, что "право на забвение даст гражданам возможность контролировать и ограничивать доступ к своим данным". Основными элементами платформы станут реестр цифровых идентификаторов, системы идентификации, реестр цифровых согласий на обработку данных и интерфейс для доступа к данным, следует из концепции. Архитектура цифрового профиля может также содержать базу данных цифровых досье граждан, объединяющих все юридически значимые сведения о них. В рамках цифрового профиля гражданин сможет предоставлять и отзывать цифровые согласия на обработку данных, запретить передачу определенного вида данных и реализовать "право на забвение". Систему идентификации будут курировать Минкомсвязь и "уполномоченный орган в области биометрической идентификации". Сейчас за сбор, обработку и хранение биометрических данных отвечает "Ростелеком". Интерфейс платформы предлагается создать на условиях государственно-частного партнерства или на базе коммерческой организации. В дельнейшем платформа может использоваться для обмена данными, в том числе на возмездной основе. Согласно "дорожной карте" проекта, прототип цифрового профиля разработают к концу марта 2019 года, а в промышленную эксплуатацию введут в декабре 2019-го. Прототип будет реализован на основе заполнения через цифровой профиль анкеты для скоринга на получение гражданином банковского кредита. У идеи пока достаточно критиков. Технология может привести как к ограничению свободы общества, так и к злоупотреблениям со стороны частных компаний, опасаются эксперты.
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Ключевые слова: Россия, цифровой профиль
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