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10 декабря 2018 года 09:11
В правительство внесена стратегия пространственного развития до 2025 года
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Сергей Бобылев/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития внесло в правительство стратегию пространственного развития до 2025 г., пишут "Ведомости". Стратегия, с помощью которой власти рассчитывают координировать федеральную и региональную экономическую политику, разделяет территории на разные типы: крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры. 20 из них получили статус крупнейших городских агломераций (их вклад в совокупный ВВП превышает 1%) - например, Красноярск, Краснодар, Москва, города Московской области. Еще 21 крупная агломерация обеспечит от 0,2 до 1% роста экономики (Норильск, Тамбов, Сочи и др.), а 31 город и муниципальное образование - менее 0,2% (Нальчик, Абакан, Курск и др.). За каждым регионом закрепляется широкий перечень специализаций. Например, у Нижегородской области их 27 - от производства лекарств до автотранспорта и нефтепродуктов, у Тюменской - от лесозаготовки и добычи полезных ископаемых до производства резиновых изделий. Самые популярные - производство одежды, мебели, резиновых изделий. Специализации определялись исходя из конкурентных преимуществ регионов, численности и плотности населения, качества рабочей силы, географического положения, развития инфраструктуры и др. Учитывались и пожелания регионов. Специализация должна быть добровольной, говорил в июне министр экономического развития Максим Орешкин. Но за свободу придется заплатить. Если регионы не прислушаются к рекомендациям, то могут не получить из федерального бюджета денег на поддержку неэффективных отраслей, предупреждает федеральный чиновник. Сейчас власти соседних регионов могут поддерживать создание и развитие предприятий в одной и той же подотрасли, хотя в одном из них условия для этого лучше - например, завод расположен ближе к крупным рынкам сбыта, есть квалифицированные сотрудники, ниже транспортные расходы, объясняет федеральный чиновник, а другой делает это благодаря федеральной поддержке. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, констатирует другой чиновник. В этом году федеральный бюджет потратит на различные субсидии регионам 415 млрд руб. - более четверти трансфертов им. Порядок применения стратегии окончательно должен быть одобрен через полгода после ее утверждения. "Попасть в список, стать хоть какой-нибудь точкой роста было очень важно", - говорил "Ведомостям" губернатор одного из регионов. Такие точки роста должны быть связаны друг с другом и обеспечены магистральной инфраструктурой, они получат деньги из нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказывали федеральные и региональные чиновники. Всего 104 города будут его участниками, говорит представитель Минтранса.
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