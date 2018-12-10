К концу 2019 года создадут госресурс о вредных отходах

К концу 2019 года планируется создать карту всех отходов I и II классов опасности. Речь в том числе идет о ртутных термометрах, батарейках, красках, моющих средствах, промышленных кислотах и щелочах. Это следует из федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами...", с которым ознакомились "Известия"

Сообщения о несанкционированных свалках опасных отходов регулярно приходят из разных регионов страны. Полной схемы размещения всех опасных отходов в стране до сих пор не существует. По официальной статистике Росприроднадзора за 2016 год, объем отходов I и II классов опасности составил 332 тыс. т, из них основная доля у II класса (304 тыс. т). По лицензии обезвреживаются и утилизируются около 4 тыс. т, или 1,2%. За десятилетия уже накопились миллионы тонн опасного мусора.

I класса опасности - это в том числе ртутьсодержащие элементы: термометры и лампочки. А также стойкие органические загрязнители, содержащиеся в трансформаторных маслах. Ко II классу причисляют вещества, которые тоже способны нарушить экосистему, но загрязненные участки можно восстановить примерно за 30 лет. Это, например, батарейки, а также кислоты, часть пестицидов, продукты нефтяной промышленности.

К 1 декабря 2019 года появится единая схема по обращению с особо опасными отходами и будет введена в эксплуатацию Единая государственная информационная система учета и контроля. Такой срок указан в федеральном проекте "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". Это будет интернет-портал, интегрированный с сайтом госуслуг, на котором все пользователи, в том числе обычные граждане, смогут увидеть, как идет перемещение отходов, а также посмотреть места их захоронения и утилизации. При помощи этой системы оператор сможет заблокировать движение спецавтомобиля с отходами при помощи ГЛОНАСС, если обнаружит отклонение от маршрута, уточнили "Известиям" в пресс-службе "РосРАО".

Отдельная проблема - дефицит мощностей по обращению с опасным мусором. По некоторым видам он достигает 98%. До конца 2023 года планируется перепрофилировать четыре объекта по уничтожению химического оружия, разместив здесь комплексы по переработке отходов I и II классов опасности мощностью около 50 тыс. т в год: "Марадыковский" в Кировской области, "Камбарка" в Удмуртской Республике, "Щучье" в Курганской области и ФКП "Горный" в Саратовской области. Всего к концу 2024 года должно появиться семь производственно-технических комплексов, рассказал руководитель проектного офиса "Формирование единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности" госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

По предварительным оценкам, в России особо опасные отходы образуют около 40 тыс. организаций. Сегодня утилизация происходит так: предприятие самостоятельно перерабатывает опасные отходы либо за определенную плату передает одной из 2,5 тыс. лицензированных компаний. Однако далеко не все они реально обладают необходимым оборудованием и специальными промышленными площадками. В результате бочки с вредоносными веществами нередко оказываются в лесу или на заброшенных свалках вместе с бытовым мусором.

Чтобы такого не происходило, Минприроды предложило создать единого оператора, который бы организовал необходимые мощности для самостоятельной переработки опасных элементов либо перенаправлял их проверенным частным компаниям. Ранее сообщалось, что таким оператором может стать одна из структур госкорпорации "Росатом".