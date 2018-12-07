Ритейлу немного облегчат жизнь

7 декабря. FINMARKET.RU - На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует. Познакомившись, он поручил решить некоторые проблемы отрасли, следует из протокола по итогам совещания, на который ссылаются "Ведомости".

Для крупных продовольственных сетей требования закона о торговле должны быть смягчены, в частности о вознаграждении от поставщиков. В 2016 г. его размер был снижен с 10 до 5% от суммы закупок с учетом услуг логистики, маркетинга и т. д. Новые поправки могут исключить из этих 5% логистические услуги, говорится в протоколе. Такие поправки Козак поручил внести в правительство Минпромторгу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 1 апреля 2019 г. Это предоставит ритейлу и партнерам больше гибкости и дополнительных возможностей, сказал газете представитель X5 Retail Group: "Например, снимет ограничения с поставщиков, которые используют наш транспорт или услуги для перевозки товара для своих целей".

Другая часть поручений, по сведениям "Ведомостей", касается расчета доли рынка продовольственных ритейлеров. Сейчас она не должна превышать 25% в муниципалитете или регионе. Козак поручил улучшить методики расчета доли и предложил подумать об использовании для этого данных с онлайн-касс.

Информация, которая уже собирается государством с онлайн-касс, может быть актуальна и в других сферах, например, для упрощения процедур возмещения НДС при розничном экспорте, указывает представитель "М.видео" Валерия Андреева. Данные о товарах, пересекающих границу, могут быть сопоставлены с данными о платежах и на их основании автоматически рассчитан возмещаемый НДС, объясняет она: "Невозможно создание русских аналогов AliExpress и Amazon без автоматизированной системы обработки миллионов посылок".

ФАС, Минфину, Минпромторгу при участии ЦБ Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию при покупках по банковским картам.