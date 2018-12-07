Большинство работодателей не станут премировать сотрудников к Новому году

7 декабря. FINMARKET.RU - Выплачиватьсвоим сотрудникам к Новому году не собираются 58% работодателей, приводит данные исследования рынка сервис вакансий Rabota.ru. По мнению экспертов, компании страхуются на случай экономических сложностей, а работники готовы разделить тяготы работодателей, пишет "Российская газета".

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 300 представителей российских компаний во всех федеральных округах. Собираются премировать только сотрудников некоторых категорий 24% работодателей. А вот выплатить премии всем работникам готовы 18% участников опроса.

Самыми щедрыми оказались компании из сфер IT и образования. Меньше всего работодателей, собирающихся премировать сотрудников, оказалось среди представителей отраслей строительства и недвижимости, отмечают авторы исследования. Они считают, что "жирные" годы, когда работодатели были готовы выделять бюджет на премии для всех без исключения сотрудников, прошли.

Судя по результатам исследования, более 70 процентов участников опроса выражают солидарную позицию - "либо платим всем, либо не платим никому", - поясняет "РГ" ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. Так проявляется традиционная для российского общества солидарная реакция на экономические трудности. "Рациональный экономический агент в условиях ухудшения экономической ситуации уволил бы всех наименее нужных сотрудников, стараясь сохранить зарплату тем, кто остается. Но в нашей стране, начиная с кризиса 90-х годов прошлого века, и руководители предприятий, и представители трудового коллектива считают лучшим вариантом распределить издержки кризиса на всех, чтобы одни не остались ни с чем, зато другие сохранили свое положение", - говорит эксперт.

К тому же в обществе вновь ощущается напряжение, теперь оно вызвано внешнеполитическими факторами, которых не было с 2014 года, говорит сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. "Настроения у бизнеса настороженные. Все начинают себя подстраховывать, не понимая, как будут развиваться события", - объясняет общие причины "жадности" работодателей эксперт.