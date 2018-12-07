Капремонт недоделали на 200 млрд

7 декабря. FINMARKET.RU - Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт достиг 200 млрд рублей. Эта сумма скопилась в том числе из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков, рассказал " Известиям " председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин. Граждане недовольны тем, что, делая взносы, они продолжают жить в неотремонтированных домах. В Минстрое отметили, что ведомство вместе с госкорпорацией проконтролирует исполнение региональных планов.

В Минстрое "Известиям" рассказали, что в отдельных регионах действительно "фиксируется ситуация, при которой остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов, но это единичные случаи".

"Эти регионы у нас на контроле, они планируют освоить остающиеся средства в 2019–2020 годах", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным Минстроя, в списке отстающих регионов — Орловская и Амурская области, Карелия, Забайкальский край, Бурятия и Еврейская автономная область.

В ведомстве отметили, что остаток средств на счетах региональных операторов капремонта на 1 октября 2018 года составлял 133 млрд рублей. За три квартала региональные операторы пока оплатили 92,3 млрд рублей при плановых 250 млрд рублей. Кроме того, на специальных счетах, которые жильцы каждого дома заводят по собственной инициативе, лежит 80 млрд рублей. Но их необязательно тратить в этом году, этими средствами владельцы спецсчетов распоряжаются самостоятельно.

"Остаток средств на счетах региональных операторов представляется достаточным с учетом поступления средств в течение IV квартала", — отметили в министерстве.

В прошлом году, по данным на 1 октября 2017-го, размер остатков на счетах региональных операторов составлял 129 млрд рублей, сообщила "Известиям" исполнительный директор профильной ассоциации АРОКР Анна Мамонова.

Минстрой совместно с Фондом ЖКХ будут оказывать поддержку "выработки мер по повышению финансовой устойчивости" и осуществлять контроль исполнения регионами утвержденных планов, сказали в министерстве. Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Фонда ЖКХ, госкорпорация предлагает сократить объем обязательств в региональных программах, усовершенствовать конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, повысить платежную дисциплину и проводить претензионно-исковую работу.