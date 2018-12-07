Счетная палата усомнилась в результативности субсидий бизнесу

7 декабря. FINMARKET.RU - Более триллиона рублей государство выдало в качестве субсидий корпорациям и компаниям за 11 месяцев 2018 года. Это на 10% больше, чем за весь 2017 год, пишут "Известия", ссылаясь на Счетную палату. Основная часть пошла компаниям — 730 млрд рублей (плюс 30% по сравнению с объемом 2017 года). Остальные средства получили госкорпорации. В основномпредоставляются на поддержку различных отраслей экономики. Например, на компенсацию затрат производителям сельхозтехники, российским банкам на возмещение выпадающих доходов по автокредитам с льготной ставкой и так далее.

Однако в эффекте для экономики аудиторы усомнились. Они отметили, что сейчас нет адекватных показателей результативности использования бюджетных денег. Чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить критерии, по которым выделяют средства, и сделать процедуру их получения более прозрачной, считают эксперты. Впрочем, представители бизнеса и Минэкономразвития не согласны с критикой Счетной палаты.

Адекватные показатели измерения результатов использования господдержки отсутствуют, констатировали в Счетной палате, сославшись на проведенный анализ соглашений по предоставлению субсидий. Например, результативность освоения бюджетных денег лизинговыми компаниями определяется через отношение фактически предоставленных в аренду объектов к соответствующему плану выдачи. Если компания выполняет план, то субсидирование признается эффективным. По мнению Счетной палаты, такие показатели не отражают ни вклад господдержки в экономический рост, ни социально-экономический эффект для отрасли.

Российские регионы обязаны достигать определенных показателей результативности по предоставлению господдержки малому и среднему бизнесу, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. При выдаче бюджетных денег субъекты руководствуются специальными правилами выделения субсидий, в числе которых, например, есть обязательство получателя господдержки увеличить свой оборот.

Мониторинг эффективности господдержки за 2017 год показал, что производительность получателей бюджетных средств среди представителей малого и среднего бизнеса выросла на 21,8%, в целом план был перевыполнен более чем на 14%, уточнили в ведомстве.

С неэффективностью освоения субсидий в Минэкономразвития не согласились. Там отметили, что с 2017 года ведомство сосредоточено на нефинансовых мерах поддержки, а также на содействии организациям, которые обеспечивают деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности речь идет об МФО и региональных гарантийных фондах. Результативность субсидирования крупного бизнеса в ведомстве не прокомментировали.