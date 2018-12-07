.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Россия надеется прийти к общему знаменателю по дальнейшему формату сотрудничества стран ОПЕК и не-ОПЕК - Новак
Введение в России права на реструктуризацию ипотеки негативно повлияет на ипотечные ценные бумаги - Moody's
07 декабря 2018 года 08:38
В руководстве ПФР ожидаются замены
|0
Юрий Смитюк/ТАСС
7 декабря. FINMARKET.RU - В Пенсионном фонде России сменится часть правления. Сейчас фондом с помощью семи заместителей управляет его глава Антон Дроздов. На этой неделе заявление об уходе подал один из его заместителей, решение об увольнении второго могут объявить в ближайшее время, отставка третьего может состояться в начале следующего года, сообщает "Коммерсантъ". По данным “Ъ” от источников в ПФР и на пенсионном рынке, от занимаемой должности освобожден заместитель главы правления фонда Борис Гукайло, в пресс-службе фонда это подтвердили. Он был назначен на эту должность в 2009 году, через год после того, как фонд возглавил господин Дроздов. В ведении господина Гукайло находились капитальное строительство, закупочная деятельность и другие направления административно-хозяйственного обеспечения деятельности фонда. Источники “Ъ” связывают его увольнение со строительством зданий фонда в регионах. Так, в октябре этого года в Красноярске арестовали заместителя главы регионального отделения по делу о хищении средств. Впрочем, по данным источника “Ъ” в фонде, господин Гукайло давно собирался подать в отставку по личным обстоятельствам. В ближайшее время своего поста также может лишиться заместитель главы правления Алексей Иванов, сейчас курирующий в фонде развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. Его предполагаемый рынком уход, по мнению двух источников “Ъ” на пенсионном рынке,— следствие критики вице-премьером Татьяной Голиковой работы ПФР в сфере информатизации. В перспективе со своего поста также может уйти зампред правления фонда Николай Козлов, сейчас курирующий взаимодействие с НПФ. Вопрос о его отставке будет решен, по словам источников "Ъ", по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений. Вне зависимости от нынешних перестановок в руководстве фонда, в целом он постепенно теряет административный вес в правительстве: открывавшиеся перед ним с 2014–2015 годов возможности расширения функций он в основном проигрывал, отмечает "Коммерсантъ".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.