В руководстве ПФР ожидаются замены

7 декабря. FINMARKET.RU - В Пенсионном фонде России сменится часть правления. Сейчас фондом с помощью семи заместителей управляет его глава Антон Дроздов. На этой неделе заявление об уходе подал один из его заместителей, решение об увольнении второго могут объявить в ближайшее время, отставка третьего может состояться в начале следующего года, сообщает "Коммерсантъ".

По данным “Ъ” от источников ви на пенсионном рынке, от занимаемой должности освобожден заместитель главы правления фонда Борис Гукайло, в пресс-службе фонда это подтвердили. Он был назначен на эту должность в 2009 году, через год после того, как фонд возглавил господин Дроздов. В ведении господина Гукайло находились капитальное строительство, закупочная деятельность и другие направления административно-хозяйственного обеспечения деятельности фонда. Источники “Ъ” связывают его увольнение со строительством зданий фонда в регионах. Так, в октябре этого года в Красноярске арестовали заместителя главы регионального отделения по делу о хищении средств. Впрочем, по данным источника “Ъ” в фонде, господин Гукайло давно собирался подать в отставку по личным обстоятельствам.

В ближайшее время своего поста также может лишиться заместитель главы правления Алексей Иванов, сейчас курирующий в фонде развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. Его предполагаемый рынком уход, по мнению двух источников “Ъ” на пенсионном рынке,— следствие критики вице-премьером Татьяной Голиковой работы ПФР в сфере информатизации.

В перспективе со своего поста также может уйти зампред правления фонда Николай Козлов, сейчас курирующий взаимодействие с НПФ. Вопрос о его отставке будет решен, по словам источников "Ъ", по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений.

Вне зависимости от нынешних перестановок в руководстве фонда, в целом он постепенно теряет административный вес в правительстве: открывавшиеся перед ним с 2014–2015 годов возможности расширения функций он в основном проигрывал, отмечает "Коммерсантъ".