В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%

В ноябре цены в РФ выросли на 0,5% после инфляции 0,4% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. Годовой рост цен ускорился до 3,8%

6 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2018 года в России рост потребительских цен составил 0,5% после инфляции в 0,4% в октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре цены поднялись на 0,2%, в августе была зафиксирована нулевая, в июле рост потребительских цен составил 0,3%, в июне - 0,5%, в мае и апреле инфляция составляла по 0,4%.

С начала года потребительские цены выросли на 3,4%.

В ноябре 2017 года инфляция составила 0,2%. В январе-ноябре прошлого года цены выросли на 2,1%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1%, непродовольственные товары - на 0,4%. Цены на услуги не изменились.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,8% после 3,5% в октябре.

В ноябре в 7 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,9% и более. Заметный прирост цен отмечен в республиках Дагестан и Калмыкия - 1,1% в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5% и 2,0% соответственно.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 103,5%), в Санкт-Петербурге - 100,4% (с начала года - 103,2%).

Инфляция в ноябре совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", также равнялся 0,5% за месяц. Причем почти половина экспертов прогнозировали рост цен на уровне 0,6%. Годовая инфляция оказалась ниже прогноза. Эксперты ожидали, что рост потребительских цен в годовом выражении ускорится до 3,9-4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2018 год несколько вырос и составляет 4,0% против 3,9% по опросу месяц назад, на 2019 год увеличился до 4,4% с 4,2%.

В прогнозах по инфляции складывается достаточно парадоксальная ситуация - аналитики больше доверяют ЦБ в его стремлении удержать рост цен вблизи таргета, чем сам ЦБ, который прогнозирует рост цен в 2019 году в интервале 5-5,5%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста цен остаются умеренными, инфляция в 2018 году не превысит 4%

В долгосрочном прогнозе Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции в 4,3% на 2019 год, в 3,8% - на 2020 год и заложило 4% в год начиная с 2021 года по 2036 год.

В ноябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. В среднем цены на сахар в ноябре выросли на 5,1%, а за 11 месяцев - подскочили на 25,8%. Рост цен на него отмечался в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации. При этом в 11 субъектах Российской Федерации сахар-песок подорожал на 8,0% и более, из них значительнее всего в Тверской области - на 12,5%. В то же время в Севастополе сахар-песок стал дешевле на 0,6%.

Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, огурцы стали дороже на 41,4%, помидоры - на 25,5%, лук репчатый - на 10,0%, виноград - на 6,0%, капуста белокочанная - на 5,4%, бананы - на 3,7%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 10,0%, лимоны - на 8,3%, свёклу - на 4,4%, яблоки - на 2,3%, морковь - на 1,1%.

Бензин в ноябре подорожал на 0,2%, за 11 месяцев - на 9,5%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за ноябрь текущего года увеличились на 0,1%, за 11 месяцев - на 3,7%, в годовом выражении - на 3,8%.

В ноябре среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 15,4%, кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, бинт и термометры медицинские - на 0,9-1,5%. Вместе с тем снизились цены на эссенциале форте Н - на 1,9%, сульфацетамид - на 0,7%, поливитамины без минералов отечественные - на 0,6%.

Продолжился рост цен на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента.