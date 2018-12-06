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06 декабря 2018 года 10:59
Круг разрешенных подарков чиновникам и депутатам ограничат
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Сергей Жуков\ТАСС
Для госслужащих и депутатов всех уровней будет установлен единый перечень разрешенных подарков. На это, в частности, направлен пакет антикоррупционных законопроектов, которые внесло в Госдуму правительство, пишет Российская газета". Речь о подарках, получаемых в связи с исполнением должностных обязанностей. Сейчас стоимость "сюрпризов" строго ограничивается тремя тысячами рублей. Если презент выходит за эти ценовые рамки, то у одаряемого появляется выбор: либо возместить разницу и тогда оставить подарки себе, либо сдать их государству. Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков. Разрешена канцелярская печатная продукция с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, за исключением изготовленных из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней. Разрешены также цветы. Служащие обязаны сообщить о полученных подарках, не входящих в разрешенный список, и передать их по акту в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, организацию. Допускается оплата командировочных расходов чиновников за счет принимающей стороны, если речь идет о зарубежной поездке. Законопроектом предлагается предусмотреть такие виды дисциплинарных взысканий для нарушителей как выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии. В настоящее время для чиновников за коррупционные правонарушения установлена такая мера ответственности как увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия, иных санкций не предусмотрено. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о запрете уполномоченному по правам человека получать подарки и вознаграждения. Речь о презентах в связи с осуществлением полномочий, пишет "РГ"..
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