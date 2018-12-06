Основная часть пути по очистке банковского сектора пройдена - ЦБ

6 декабря. FINMARKET.RU - Основная часть пути по очистке банковского сектора пройдена, заявила интервью "Российской газете" заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. Она привела следующие цифры: за пять лет Банк России отозвал лицензии более чем у 400 кредитных организаций, а 28 проблемных банков проходят санацию, это, которые были хронически неустойчивы, их деятельность вела к тому, что клиенты теряли свои средства, или же они строили бизнес на незаконных операциях. Число банков действительно большое, но в среднем в год с рынка уходили игроки, чья совокупная доля во вкладах населения составляла не более 2,2%, а доля в активах - не более 1,5%. С рынка выведены наиболее агрессивные банки-"пылесосы" и банки-"прачечные".

Все, что делает Банк России, развивая надзорные практики, а в деятельности регулятора появилось и новое направление - поведенческий, все это - вклад в повышение доверия населения к банковской системе, сказала Полякова.

"Мы действительно надеемся завершить процесс очищения банковского сектора в ближайшей перспективе, и наша реформа надзора направлена на то, чтобы как можно раньше выявлять проблемы у банков, решать их, по возможности не доводя до ситуации, когда кроме отзыва лицензии другого пути нет. Но по-прежнему у банковского надзора абсолютно нулевая толерантность к банкам, которые работают в интересах криминальных структур, выводят активы, проводят схемные операции и создают угрозу интересам своих кредиторов и вкладчиков", - подчеркнула О.Полякова..

В части надзора беспокоиться должны те банки, которые работают вне правового поля. "Размер банка сам по себе не фактор риска, и мы как раз хотим, чтобы небольшие банки, которые хорошо знают клиентов в своих регионах, понимают потребности местного бизнеса и населения, развивались. И это основная причина, почему мы ввели базовые лицензии для банков - простые правила регулирования для небольших банков, - отметила Полякова.- Что касается доверия, опасения, что вкладчики могут перестать доверять небольшим банкам, пойдут в крупные, в государственные или вовсе предпочтут хранить деньги дома, высказывались в основном в период, когда мы очень активно отзывали лицензии. Опасения не оправдались".

Доверие к банковской системе есть, и рост вкладов граждан подтверждает, что население в целом доверяет банкам. Если на 1 октября 2018 года объем вкладов в России составлял 26,93 трлн рублей, то на 1 ноября он вырос до 27,07 трлн.

Однако банкиры изобретают все новые и новые схемы, чтобы скрыть проблемы с низким качеством активов и с капиталом, и даже готовы податься в бега вместе с наличными из кассы, если обман раскрыт.