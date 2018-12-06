В 2019 году налог на имущество организаций в Москве вырастет до 2%

6 декабря. FINMARKET.RU - В 2019 годунаорганизаций в Москве вырастет с 1,5% до 2%. Об этом "Известиям" рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития. Там отметили, что повышение произойдет в соответствии с федеральным законодательством.

Региональные власти вправе самостоятельно устанавливать ставку налога на имущество, который рассчитывается от кадастровой стоимости. Если они этого не делают, вступает в силу федеральное законодательство, по нему ставка составляет 2%. В Москве этот налог рос постепенно: от 0,9% в 2014 году до 1,5% в 2018 г.

"С 2019 года московским законодательством налоговая ставка не устанавливалась, в связи с чем будет действовать налоговая ставка, применяемая на федеральном уровне, в размере 2%", - пояснили "Известиям" в столичном департаменте экономической политики и развития Москвы.

Как утверждают в департаменте, речь идет не о повышении, а о выходе на уровень, изначально установленный федеральным законодательством. В департаменте добавили, что совокупная налоговая нагрузка на бизнес в 2019 году сократится по сравнению с 2018-м. Для этого, как считают в ведомстве, есть несколько причин. Во-первых, в 2019 году всё движимое имущество не облагается налогом на имущество, что снизит налоговую нагрузку в среднем на 13%. Во-вторых, кадастровая стоимость объектов, вступающая в силу с 2019 года, в целом не изменилась по сравнению с предыдущей оценкой, а для большого количества объектов, у которых функционал остался прежним, даже снизилась в среднем на 16%.

Сегодня ставка 2% установлена, например, в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Ярославской и Тульской областях.

Ранее представители бизнеса обращались к мэру Сергею Собянину с просьбой сохранить ставку на уровне 1,5%, из-за того, что с 1 января НДС вырастет до 20%.

В ноябре письма на имя С.Собянина направили вице-президент "Опоры России" Александр Жарков и председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина.

"Дополнительная нагрузка вынудит предприятия отказаться от обновления фондов основных средств производства, а также негативно отразится на фонде оплаты труда", - отметил в письме А.Жарков. По его словам, это также усилит рост инфляции в московском регионе, что, в свою очередь, скажется на реальных доходах населения, "которые уже имеют тенденцию к снижению". Всё это негативно отразится на конкурентоспособности столичных предприятий.

Эксперты предупреждают, что издержки компаний могут ударить по кошелькам потребителей и зарплатам сотрудников предприятий. Так, повышение ставки увеличит налоговую нагрузку на бизнес на 33%. Это может отразиться на стоимости товаров в торговых центрах, считает управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Если ТЦ платит больше налогов, то получает меньше прибыли. Соответственно, увеличится арендная ставка, и товары в магазинах подорожают, отметил он.

"Движимое имущество освободили от налога, но для собственника ТЦ это неактуально, он таким имуществом не пользовался. А совокупная кадастровая стоимость торговых и бизнес-центров в 2018 году в Москве упала незначительно - только на 3%, если учитывать оспоренную собственниками кадастровую стоимость. То есть нагрузка на бизнес вырастет", - подчеркнул эксперт.