ГИБДД просит отложить введение нового ГОСТа для госзнаков

6 декабря. FINMARKET.RU - Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой отложить на 7 месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов.

ГИБДД предложила Росстандарту перенестивведения в действие нового ГОСТ Р 50577-2018 с 1 января на 4 августа 2019 года. Об этом "Коммерсанту" сообщили в пресс-центре МВД. В Росстандарте подтвердили, что предложение "поступило и находится на рассмотрении".

Речь идет о ГОСТе с новыми требованиями к государственным регистрационным знакам. Для мотоциклистов введут номера меньшего размера, что поможет решить проблему установки знаков на зарубежные мотоциклы с небольшой площадкой. Вводится новый вид двухстрочных номеров для площадок с нестандартным местом крепления (распространены у японских, американских и некоторых советских машин).

Как поясняют в МВД, срок нужно перенести для исключения "возможных необоснованных расходов федерального бюджета". Проблема - в особенностях полицейских госзакупок, рассказал газете источник, знакомый с ситуацией. Автомобильную спецпродукцию - номера, бланки прав, ПТС, СТС - закупает Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД. Закупки делаются заранее, исходя из плановых потребностей подразделений ГИБДД, на несколько месяцев вперед. Ряд контрактов ЦСН заключил этой осенью - на поставку 508 тыс. номеров в ЦФО (цена - 121 млн руб., поставщик ООО "Знак"), 315 тыс. номеров в ПФО (75 млн руб., поставщик ООО "Иск"), 187 тыс. номеров в СФО (44,9 млн руб., поставщик ООО "Буборг-Сервис"). При этом ЦСН не имеет права заказывать у компаний, изготовленные по ГОСТу, не вступившему в силу, поясняет собеседник "Ъ", поэтому в контрактах прописано требование о соответствии стандарту 1993 года.

4 августа вступает в силу новый закон "О государственной регистрации транспортных средств". Этот масштабный документ предполагает ряд нововведений для водителей. ГИБДД, в частности, не будет выдавать номера: подразделения будут назначать гражданину только сочетание букв и цифр, а саму металлическую пластину нужно будет заказывать у частных фирм. Последние будут работать уже по новому ГОСТу. Госпошлину за выдачу номера отменят (МВД уже подготовило поправки в Налоговый кодекс), тарифы на печать номеров определит ФАС. Таким образом, проблема закупок номеров ЦСН автоматически отпадет, поясняет собеседник "Коммерсанта".

Перенос сроков выглядит логичным, говорит член технического комитета "Безопасность дорожного движения" при Росстандарте Петр Шляхин: автовладельцы смогут сразу заказать комплект номеров, которые нужны на конкретную машину (например, передний однострочный и задний двухстрочный на праворульную Toyota). Между тем, отмечает он, многие автомобилисты уже настроились на получение новых номеров в январе и перенос сроков может их расстроить.

Как напоминает П.Шляхин, первый российский "номерной" ГОСТ был введен в действие 1 января 1994 года, но это не мешало ГИБДД начать выдавать новые госзнаки уже в октябре 1993 года.