На Новый год россияне готовы потратить в среднем 16,9 тыс. руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - На празднование Нового, 2019 года средний россиянин собирается потратить 16,9 тыс. руб. Такие данные приводит компания Deloitte в исследовании "Новый год и Рождество - 2019", пишут "Ведомости"

По данным Deloitte, год назад потребитель был готов немного нарастить праздничные- до 17,6 тыс. руб., что даже больше, чем до кризиса. Но по факту расходы оказались заметно скромнее - около 16 тыс. руб.

На планах потребителей сказываются опасения по поводу ситуации в экономике. По данным Deloitte, за год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии: в прошлом году таких было 51%, а в этом - уже 61%. Заметно - с 22% до 30% - выросла и доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в новом году.

Россияне за последние годы стали гораздо рациональнее и в отсутствие быстрого экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, не совершая лишних трат, рассуждает партнер Deloitte Владимир Бирюков. Об этом, по его словам, говорит и то, что новогодний бюджет уже 6-й год подряд остается в пределах 16 -17 тыс. руб.

Самые желанныеу россиян, по данным Deloitte, - деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия.

Как считает представитель группы "М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева, потребительскую стратегию можно охарактеризовать как инвестиционную : люди чаще выбирают более дорогие вещи, так как с точки зрения технологий такая покупка будет актуальна достаточно долго. Это касается не только смартфонов, но и большинства другой техники, говорит она.

Спрос смещается в пользу более многофункциональных и дорогих гаджетов, отмечает и вице-президент по продажам "Связной-Евросети" Дмитрий Борзилов, растет интерес к устройствам с большими экранами. Стало больше покупателей дорогих смартфонов, продолжает он: за январь-ноябрь более четверти покупателей (27%) предпочли смартфоны дороже 20 тыс. руб., а годом ранее их было 17%.

Одна из причин того, что покупатели чаще выбирают дорогую технику, - доступность беспроцентных кредитов, в том числе онлайн, говорит В.Андреева. В "Связной-Евросети" доля продаж в рассрочку, по словам Д.Борзилова, - около 40%. Основной период покупок к Новому году придется на две последние недели месяца: в эти сроки собираются покупать подарки 60% респондентов. Потребители внимательнее следят за акциями и пользуются ими многократно, говорит представитель онлайн-ритейлера Ozon Мария Заикина: уже более 20% клиентов делают две или более покупки в период длинных распродаж ноября - начала декабря.

Пока же у розницы "тихий период". Как правило, вторая половина ноября - первая декада декабря - это затишье у покупателей, которые понимают, что вскоре предстоят большие траты, указывает гендиректор сети магазинов косметики Lush Russia Дмитрий Азаров. Первые дни декабря, по его словам, эту тенденцию подтверждают.

В регионах предпочтения относительно подарков различаются, отмечает М.Заикина. Например, в Санкт-Петербурге традиционно на 2-м месте по популярности - книги, хотя по стране они на 5-м месте. На юге России в топ входят товары из раздела "красота и здоровье", а в Екатеринбурге быстрее всего растут предновогодние продажи электроники, перечисляет она.

На более бюджетные подарки спрос растет еще не так сильно, как на смартфоны и другую технику.