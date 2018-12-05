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05 декабря 2018 года 09:55
Впервые за три года ПИФы зафиксировали чистый отток средств
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Антон Тушин\ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - Подъем ставок по банковским депозитам на фоне снижения доходности облигационных фондов спровоцировал уход части инвесторов. Участники рынка ожидают восстановления чистого притока в ПИФы не раньше следующего года, пишет "Коммерсантъ". В ноябре впервые за три с половиной года объем привлеченных средств в открытые ПИФы оказался меньше, чем выведенных. По данным Investfunds, которые приводит "Ъ", в прошлом месяце чистый отток из розничных фондов составил 2,27 млрд руб. Последний раз чистый отток средств фиксировался в июле 2015 года — тогда пайщики забрали из открытых фондов около 700 млн руб. Впрочем, на общем фоне отток ноября выглядит мизерным — за три с половиной года пайщики вложили в ПИФы около 184 млрд руб. Снижение интереса к рынку коллективных инвестиций стало заметно с лета этого года, когда вложения в фонды начали сокращаться. Вывод средств затронул в первую очередь облигационные ПИФы. В ноябре их потери превысили 4 млрд руб., вдвое выше оттока октября. Больше инвесторы забрали из фондов данной категории в декабре 2014 года. Тогда на фоне девальвации рубля и роста ставок на внутреннем рынке потери фондов превысили 4,5 млрд руб. В настоящее время инвесторы явно недовольны низкими результатами управления. По данным Investfunds, на интервале четырех месяцев стоимость паев ряда крупных фондов облигаций снизилась на 0,4–1,8%. "Колебания доходности, а тем более ее снижение заставляют нервничать инвесторов и переводить средства в другие финансовые инструменты. В цикличности фондовых рынков инвесторы видят скорее раздражающий фактор, нежели возможности для покупки активов по сниженным ценам",— отмечает старший управляющий директор "Сбербанк Управление активами" Ренат Малин.
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