Новые правила: что можно будет привозить из-за рубежа

5 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре в России вступили в силу правила, расширяющие список товаров, незаконный ввоз которых считается контрабандой и карается уголовным наказанием. С января 2019 года сократится и норма беспошлинного ввоза товаров для личного потребления с 1 тыс. евро до 500 евро на человека в месяц. Лимит по весу сохранится на уровне 31 кг, пишут "Известия". За превышение лимита ввозимых товаров придется заплатить 30% от их стоимости — не менее 4 евро за 1 кг сверх нормы. Например, за ввоз нового iPhone придется выложить больше 10 тыс. рублей пошлины. В будущем таможенное законодательство еще ужесточится. Так, с 2020 года лимит снизится до 220 евро на человека в месяц. Размер пошлины составит 15% от стоимости товара — не менее 2 евро за 1 кг сверх нормы.

Таможенные правила будут распространяться на тех путешественников, которые пересекают границу на автомобиле, водном транспорте или пешком. А вот тех, кто прилетает в Россию из-за границы на самолете, это не коснется. Для них сохраняется правило, при котором на борт можно взять покупки на сумму 10 тыс. евро и весом до 50 кг. Это объясняется тем, что объем ввозимых на авиалайнере товаров обусловлен установленным авиакомпанией объемом багажа.

Также расширен и список товаров, незаконное перемещение которых через таможенную границу будет считаться контрабандой. Теперь за незаконный ввоз из-за границы дорогих часов, секундомеров, браслетов и других изделий из драгметаллов можно будет сесть на срок от 3 до 7 лет и заплатить штраф до 1 млн рублей.

Такая мера, по мнению российского правительства, позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров на внутреннем рынке России и серьезно помешать преступным группам, которые перевозят в страну драгоценности и предметы роскоши крупными партиями.

Правила уже вступили в законную силу. Уголовное преследование будет распространяться на всех, кто нарушит их с 24 ноября 2018 года. Декларированию подлежат ввозимые товары стоимостью выше 10 тыс. евро Нарушителей ждет штраф — от 50% до 200% от стоимости или конфискация.

Новые правила — еще один шаг властей в борьбе с теневым рынком. Например, большинство часов ввозится в Россию нелегально для последующей перепродажи. Всего за первое полугодие 2018 года в Россию ввезли драгметаллов на $7,03 млн. Большая доля приходится как раз на нелегальную доставку.

От ужесточения таможенных правил в России, по мнению директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишева, выиграют в первую очередь власти. У них появится серьезный источник дохода в виде сборов с интернет-коммерции — ввоз товаров в Россию из-за рубежа в последнее время растет. А вот пострадают от нововведений больше всего малый бизнес и средний класс, то есть те, кто часто ездит за границу и делает там покупки.

Ввод новых таможенных правил в России, как полагают эксперты, в первую очередь скажется на ценах, отмечают "Известия". Ожидается, что ритейлеры серьезно повысят отпускную стоимость товаров. Кроме того, произойдет перераспределение трафика торговли.